¿Mateo Ponte o el Zorro Suárez? ¿Qué dijo Ruglio sobre la posibilidad de reforzar el lateral derecho de Peñarol?

Peñarol tiene como uno de sus objetivos reforzar al lateral derecho de cara al Torneo Clausura. Y en tal sentido, el presidente Ignacio Ruglio habló y comparó a dos jugadores que el aurinegro tiene en carpeta para ese sector del campo. Mateo Ponte y Damián "Zorro" Suárez.

Consultado sobre la posible llegada de Mateo Ponte, campeón mundial sub 20 con Uruguay en el Mundial disputado recientemente en Argentina, Ruglio declaró el lunes en Hora 25 que se emite por AM 770: "No es que lo han ofrecido porque todavía no saben si lo van a vender o no, no es una cosa muy posible o muy cercana. Es difícil que a alguien en el fútbol uruguayo no le interese un jugador con esas características. Nos podría interesar y es un jugador con una proyección enorme".

Ponte tiene 20 años y 21 partidos jugados en la Primera de Danubio. Su contrato vence el 31 de diciembre de este año y al lateral lo representa el Grupo TMA, de Edgardo Lasalvia y Nicolás Rotundo.

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Mateo Ponte jugó cinco partidos a gran nivel en el Mundial sub 20

Ruglio reconoció que hay gestiones por Suárez, de 35 años y que al llegar en la temporada 2022-2023 a una cantidad de partidos prevista en el contrato que tenía con Getafe el mismo se extendió automáticamente para el 2023-2024: "Son características muy diferentes porque cuando hacemos las reuniones con la Comisión de Fútbol, Pablo (Bengoechea, director deportivo) y Darío (Rodríguez, entrenador) tenés dos tipos de jugadores: el que quizás te dé resultados de inmediato, aunque en el fútbol nada se asegura, y otros que son jugadores con más proyección. Vos al Zorro Suárez lo traés y lo ponés para el Torneo Clausura, le vaya bien a Peñarol o le pese y a él no le va a pesar por lo que es su carrera. Y después hay jugadores que son buenos proyectos y con muy buen presente como Ponte o algún otro juvenil que después hay que ver si se terminan de adaptar a la presión de un grande. Ahí tenés el proyecto de un juvenil cualquiera sea o de un jugador no con carreras tan hechas, a largo plazo, para las copas del año que viene que te puede dar mucho más resultado y no sabés cómo te va a ir en este tiempo y hay algunos que son de posible mejor resultado a corto plazo".

Foto: Leonardo Carreño. Damián Suárez jugó en Eliminatorias con Uruguay

A Suárez lo representa en los últimos tiempos Pablo Boselli luego de una larga vinculación con Gerardo "Boca" Arias.

El presidente de Peñarol dejó en claro que para el Clausura prefiere al Zorro Suárez pero que también ve con buenos ojos a Ponte como proyecto para las copas internacionales de 2024.