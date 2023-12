Maxi de la Cruz tuvo su peor puntaje en el Bailando: así fue la dura devolución del jurado

Maxi de la Cruz tuvo este viernes su peor desempeño hasta ahora en el Bailando 2023. El humorista y conductor uruguayo cosechó con el reguetón hot su peor puntaje en el certamen que conduce Marcelo Tinelli, aunque todavía falta que se revele el voto secreto, que en esta ocasión quedó en manos de Pampita.

Acompañados por dos bailarines, De la Cruz y su pareja de baile, Camila Lonigro, entraron a la pista, y antes de empezar a bailar, comentó sus percepciones sobre el género que les tocaba esa noche. "Mi esposa me dijo que prefería no venir", contó Maxi. "No se la pelée, cuando me dijo que no venía le dije 'no importa'", agregó.

"Es un hot cuidado", anticipó sobre su rutina, que fue en torno a la canción Yo perreo sola, de Bad Bunny, y que terminó en el fondo del estudio con la pareja simulando un apasionado beso.

Sin embargo, a la hora de las devoluciones, el jurado tuvo opiniones divididas, que le significaron a Lonigro y De la Cruz una de sus peores devoluciones, y un bajo puntaje.

El primero en dar su opinión fue Ángel de Brito, que dijo "es de las coreografías que más me gustó hasta ahora, porque tenía un cuentito, decía algo con la puesta y coreografía. No le tenía fe a Maxi en este ritmo, pero estás bailando muy bien", agregó. "Tenés oído, tenés ganas, que es fundamental, y no venís a ningunear el certamen. Este ritmo por ahí no era el más indicado para vos, pero me gustó mucho", dijo antes de darle un 7.

Pampita, aunque su voto fue secreto, también fue elogiosa. "Su coach los sabe hacer lucir, porque eligió a Cami como protagonista, y los chicos acompañaron", dijo la modelo y conductora. "Me faltó un poco de hot, pero destaco el resto".

Las críticas llegaron por el lado de Moria Casán. "No me gustó nada", sentenció la vedete. "Lo único que me gustó fue el comienzo con la percusión, que tiene un gran erotismo. Yo pensé que Maxi, que si bien hace la coreo de forma correcta, y estuvo acompañado, hizo algo artístico pero no hot. Pensé que ibas a hacer algo cómico, que te iba a ayudar, porque aunque sepas, el hacer algo erótico te condiciona, no por prejuicio, sino por incomodidad. Pensé que ibas a joder más. Acá hubo elegancia, pero no me resultó, fue livianita", dijo antes de darles un 4.

El cierre estuvo a cargo de Marcelo Polino, que también fue lapidario. "No vi lo que pagué la entrada para ver", empezó. "Es un disgusto para mi".

"Me agarraron generoso, un punto para la nena que es divina", lanzó antes de darle, efectivamente, un 1 a la pareja, que así totalizó 12 puntos, su registro más bajo en el certamen hasta ahora. La próxima semana se sabrá el voto secreto de Pampita y si la continuidad del humorista uruguayo está en riesgo en el programa.