Maxi Rodríguez le tiró un palito a Riquelme por hacer su despedida al otro día y aprovechar a sus invitados

En menos de 24 horas de diferencia y a 300 kilómetros de distancia, habrá dos homenajes que emocionarán al fútbol argentino. El sábado -en Rosario- le rendirán tributo a Maximiliano Rodríguez; el domingo -en Buenos Aires- será venerado Juan Román Riquelme. Sin embargo, en la antesala se generó una situación incómoda debido a que la Fiera le tiró un palito a JR10.

La Liga Profesional está en la recta final y la Copa Libertadores define los clasificados a los octavos del torneo más importante del continente. Así y todo, en nuestro país solo se habla de las despedidas de los dos ídolos populares, quienes fueron compañeros en la Selección y parecían estar unidos. Pero, intempestivamente, se generó un quiebre.

El primero en cortar con la dulzura fue Riquelme, quien manifestó que estaba invitado al homenaje de su colega pero que no estaría debido a que iba a estar involucrado a las cuestiones organizativas previas; Rodríguez fue por más al finalizar la cortesía asegurando que tampoco iría a La Bombonera para seguir agasajando a los invitados que arribarán al país. Hasta ahí tenía una cuota de lógica, pero las declaraciones posteriores del histórico futbolista de Newell´s aumentaron la tensión.

La cercanía de ambos eventos parecía que no fue una cuestión antojadiza. Por la lista de invitados que fueron mencionando públicamente, daba la sensación de que ambos próceres del fútbol argentino unificaron fechas para lograr un mayor consenso de las figuras internacionales. La teoría que se desvaneció con un comentario de Maxi, que empezó como broma pero que fue elevando la temperatura. "Riquelme me invitó a su despedida, pero no voy a ir. Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo, en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace y se maneja como quiere...", expresó en Zapping Sports de Radio 2 de Rosario.

Y, en diálogo con Tyc Sports, cerró: "Tengo mucha gente que viene de afuera que (Román) me podría ayudar a tratar de pagar los pasajes de todos, porque ya me va a agarrar algunos rebotes, jaja. Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo. Se hizo el boludo jeje, pero capaz que manda algo".

Qué invitados comparten Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme

Además de Lionel Messi, quien no confirmó presencia en el evento en Rosario, ambos comparten como invitados a varios de los exjugadores de la Selección argentina, incluido el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

