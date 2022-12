“Me caés para el orto”: la bronca del Kun Agüero con el youtuber español DJ Mariio porque criticó a Argentina

El exjugador argentino Sergio “Kun” Agüero tuvo un picante cruce con el youtuber español DJ Mariio, luego de que criticara a la selección argentina al publicar una foto de los festejos tras el partido ante Holanda en el Mundial Qatar 2022.

Todo comenzó porque DjMariio publicó la foto en la que los jugadores de Argentina se burlan de los de Holanda en el festejo tras ganar el partido que se definió por penales.

El Kun le respondió citando el tuit y con el comentario: "Andá a jugar al FIFA vos".

La bronca siguió porque el español dijo que Francia le ganará la final a Argentina el próximo domingo (12:00 horas).

"Dj Mario":

Por su cruce con el Kun Agüeropic.twitter.com/QWaVbS4nni — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 15, 2022

El cruce de Agüero y DJ Mariio se dio en medio de un stream en el que estuvieron Ibai Llanos y Gerard Piqué.

DjMariio se puso la camiseta argentina para la ocasión, pero el Kun no se calmó.

"Yo lo único que dije en el grupo es que me caés para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara", dijo. “Si hace pelotudeces me caliento”, agregó, explicándole a los otros participantes, quienes reaccionaron con risas.

El youtuber español se sorprendió. "No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho", dijo.

A lo que Agüero respondió: "Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es".

El exjugador ya había cuestionado a DJ Mariio días antes cuando dijo que no sabía por qué equipo hinchar luego de la eliminación de España.