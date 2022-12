¿Griezmann argentino? Gardel, el mate, el dulce de leche y ¡ahora van por el francés!

"Otro Mundial esplendoroso para Antoine Griezmann, el francés más argentino que toma mate y escucha cumbia", tituló este jueves el portal argentino TN.

"El lado argento de Antoine Griezmann: es hincha de Boca, juega al Gran DT y dice que Messi 'es el mejor'", fue el titular de Olé.

A tres días de disputarse la final del Mundial de Qatar 2022, entre Argentina y Francia, los argentinos van decididamente por adoptar al delantero francés como un hijo pródigo argentino cuando en realidad el jugador de Atlético de Madrid ya le declaró su amor a Uruguay hace años.

Increíble pero cierto. De la disputa por la nacionalidad de Carlos Gardel y por el invento del mate y del dulce de leche, Argentina le sale ahora a contestar el amor de Griezmann.

"El delantero del Atlético de Madrid de Diego “Cholo” Simeone no solo se distingue por su juego, sino también por su particular personalidad que toma varias características propias de la cultura argentina, como el mate, la cumbia, el Gran DT y los insultos. Griezmann no conoce el fútbol francés, siempre jugó en La Liga de España: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Barcelona. En sus casi 15 años de carrera profesional, compartió equipo con varios jugadores argentinos y uruguayos que le pegaron sus costumbres: Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Ángel Correa, Matías Kranevitter, Diego Godín y Nahuel Molina, entre otros", expresó TN.

Gabriel Bouys / AFP

¿Yo argentino?

A pesar de los nombres que maneja el portal, los cuatro uruguayos claves en el lanzamiento de la carrera de Griezmann fueron el entrenador Martín Lasarte, el preparador físico Pablo Balbi y los centrodelanteros Carlos Bueno y Diego Ifrán.

Fue Lasarte quien lo hizo debutar en el primer equipo de Real Sociedad, en 2010. El ex DT de Nacional dirigió al equipo vasco entre 2009 y 2011.

Fueron Bueno y Balbi quienes lo hicieron un asiduo tomador de mate.

Durante el Mundial de Rusia 2018, Griezmann declaró al portal de FIFA previo al encuentro de cuartos de final contra los celestes: "Uruguay es mi segundo país. Es una nación y un pueblo que a mí me encantan. Tengo muchos amigos allá, va a ser estupendo jugar este partido y un momento muy intenso en el aspecto emotivo".

Cuando le hizo el gol a Fernando Muslera, el del definitivo 2-0 donde contó con la complicidad del golero, no lo gritó.

"Scaloni, Antoine Griezmann no es argentino, pero casi. Si de hecho el delantero es el único galo que se animó a reconocer a la Selección como “un buen equipo que trabaja muy bien y tiene al mejor del mundo”. Refiriéndose, Grizzi, a Leo Messi como “el mejor del mundo”, expresó por su parte Olé en la nota.

"En Qatar ya ha sido autor de tres asistencias flotando como un volante creativo pese a sus características de definidor. Sin dudas anhela el bi. Sin embargo, eso no quita que tenga su costado argentino. Y no sólo por animarse a elogiar a Messi", agregó el portal.

"El tipo, por ejemplo, sigue la liga nuestra de cada día, tiene a su equipo preferido -Boca, al que fue a alentar con camiseta y todo al Bernabéu en la final de la Libertadores 2018, ante River- y hasta participa del Gran DT. ¡Sí! Y lo hace con un enorme criterio: hace unos años reconoció que su capitán era José Sand “porque me da muchos puntos”, también dijo Olé en su nota a la que acompañó con una foto que Griezmann se sacó con la camiseta de Boca.

Una foto con la casaca de Boca Juniors

Griezmann visitó Uruguay en ocasión del casamiento de Diego Godín en diciembre de 2018 y también se declaró hincha de Peñarol por su amistad con Bueno.

En 2018 Ignacio Ruglio le llevó la camiseta de Peñarol

En 2018, el entonces consejero Ignacio Ruglio, actual presidente, le llevó a Madrid la camiseta de Peñarol a Griezmann.