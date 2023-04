"Me instigan a que me tire por el balcón": Jey Mammon volvió a negar la la acusación de abuso sexual a Lucas Benvenuto

El conductor televisivo Jey Mammon volvió a hablar sobre la acusación de abuso sexual en su contra, realizada por un joven de nombre Lucas Benvenuto, y negó otra vez haber cometido tales actos, esta vez dando su versión sobre el primer encuentro entre ambos.

"Yo no lo conocí a los 14 y nada de lo que dice sucedió a sus 14 años. Yo puedo demostrar que a sus 16 años lo conocí en una fiesta donde yo hacía streaming, hacía radio por internet para el colectivo LGTB", afirmó Mammon en una entrevista al presentador Baby Etchecopar en su programa Basta Baby del canal A24.

"Yo vivía en el barrio del Once, y en mi programa hacía el personaje de Estelita. A esa fiesta fue Lucas, y ahí lo conocí y el registro que tengo es haber intercambiado una palabra como con cualquiera que estaba ahí. A esa fiesta Lucas fue con dos o tres amigos, uno de ellos me escribió estos días y me dijo que no podía creer lo que me estaba haciendo", relató el conductor, cesado por Telefé tras la acusación.

Mammon criticó el manejo de la situación por parte de los medios de comunicación. "Algunos se lo tomaron con seriedad, pero muchos otros no. Me asombra soberanamente, no lo puedo creer", dijo, y luego agregó que estos medios: "Me instigan a que me tire por el balcón".

En su primera entrevista a los medios sobre la acusación, Mammon dijo que estaba "paralizado" y tomaba el calmante Clonazepam "todo el tiempo". "Estoy pasando probablemente el peor momento de mi vida, y lo que yo me meto en el cuerpo hace que lo esté transitando de la mejor manera, si decir eso es posible", lamentó en declaraciones a Jorge Rial para su programa Argenzuela.

El argentino volvió a asegurar que mantuvo una relación consentida con Benvenuto durante varios años, y en esta entrevista indicó que comprende la reacción de la sociedad sobre el tema: "Yo sé que Lucas es víctima, no mía en absoluto, pero sí de un montón de situaciones en su vida que lo han dejado roto. Entiendo lo que le pasa a la sociedad frente a la historia de Lucas".

Sin embargo, el conductor aseguró que guarda "charlas" con el joven que no muestra "por una cuestión legal", pero que le "sirven como prueba". "Yo soy un pelotudo porque todavía lo estoy cuidando. Lo cuidé y lo sigo cuidando", concluyó Mammon.