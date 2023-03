"Miente en la edad": Jey Mammon habló con Ángel de Brito tras denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto

El periodista de espectáculos argentino, Àngel de Brito, reveló que tuvo una conversación por mensajes con Jey Mammon, acusado de abuso sexual a un menor de edad. "“‘Miente en la edad’, fue una de las cosas que me dijo”, dijo de Brito este lunes en LAM, su programa de América TV.

Después de Brito empezó a contar como fue su intercambio con Mammon. "Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas. A pesar de que lo conozco de cumpleaños, de haber compartido años de programas, charlas. Vino miles de veces a LAM y hasta presentó un novio en el programa. Hemos hablado miles de veces de temas privados", dijo de Brito.

"Nunca jamás me habló de un novio de 14 años, porque obviamente no hubiese seguido esa charla. Nunca jamás me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en un comunicado", dijo y aclaró que su intercambio fue previo al comunicado de Mammon.

Después me dijo ‘No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder’, pero se escondió”. "En otro momento me dijo que habían filtrado su número y que no podía usar su teléfono. Ahí sentí que ya no quería hablar más y que sólo eran excusas. Pero si vos querés hablar con alguien agarrás otro teléfono y llamás. Porque sé que desde el jueves hasta ahora estuvo hablando con Burlando por ejemplo. Y con otros amigos de él", agregó.

Mammon publicó un comunicó en su cuenta de Twitter luego de recibir una denuncia de abuso sexual, acusaciones a las cuales calificó de falsas, además de afirmar que es víctima de una "persistente campaña de acoso y difamación".

La estrella de Telefé fue denunciado por un joven llamado Lucas Benvenuto, quien difundió en sus redes sociales las acusaciones de otros menores que habrían estado implicados en los hechos. La presentación se produce días después de la detención de Marcelo Corazza por una causa de corrupción de menores.

"Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación", dijo en primer lugar.

El acusado remarcó que ha sufrido "conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia [Lucas Benvenuto] que la Justicia sobreseyó y cerró", en referencia a la misma acusación que el joven había hecho tres años atrás, pero que fue prescrita.

Mammon fue retirado de su programa, La Peña de Morfi, tras la denuncia.

"A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal". dijo el canal en su comunicado.

¿Qué pasó con Jey Mammon?

Según explicó el joven, presentó la denuncia en 2020, junto con su abogado Javier Moral. "La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo 'no podemos hacer nada porque el caso prescribió", contó Benvenuto.

Esto se debe al lapso de tiempo que ocurrió entre el inicio de la causa judicial y el hecho denunciado. "Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió'", agregó, notoriamente angustiado.

Benvenuto habría comenzado la seguidilla de denuncias en el marco de la reconocida Causa Corsi, un psicólogo que comandó una extensa red de captación, trata y corrupción de menores. Durante tres años, él mantuvo una "relación" con el conductor de Telefe cuando solo tenía 14 años.