"Me quería matar": antes de viajar a París, Manuel Ugarte habló de su gesto a Rodrigo de Paul

Manuel Ugarte y Mathías Olivera están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas para el partido de este martes entre Uruguay y Bolivia en el Centenario por las Eliminatorias.

Por ese motivo los dos jugadores acordaron con el cuerpo técnico de la selección uruguaya viajar en esta jornada para reintegrarse a sus respectivos clubes, París Saint Germain y Nápoli.

Ugarte tiene un vuelo a la hora 14 hacia París y antes de embarcarse habló sobre el gesto que le hizo a Rodrigo De Paul durante el partido del pasado jueves que los celestes le ganaron a Argentina en la Bombonera.

"Me quería matar, no está bien, de caliente hago cosas que no tengo que hacer. lo importante que ganamos y el ambiente fue increíble", expresó en Sport 890 el número 5 celeste.

JUAN MABROMATA / AFP

La lucha del medio entre Ugarte y De Paul

Contó que "en el momento no me di cuenta, hice eso sin darme cuenta, siguió el partido y cuando terminó me dijeron que se había hecho viral un gesto y no me acordaba cuál era".

Durante un entrevero en el primer tiempo, Ugarte le hizo señas a De Paul y le dijo "mamadera de Messi".

El volante admitió que no habló con De Paul después de eso, pero "obviamente pedí disculpas, es algo que se hizo viral, queda en la cancha, él no lo tomó bien pero le restó importancia".

Manifestó que "más adelante la tengo que pensar, en caliente me salen, no me dí cuenta, seguí y después me enteré".

Por último, Ugarte señaló: "En un partido se dicen muchas cosas, pero todos jugadores saben".