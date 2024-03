Mercedes Ninci habló sobre el estado de su familia, luego del robo: "Estamos muy mal, no sabes si te van a matar"

En las primeras horas de este miércoles, Mercedes Ninci experimentó un evento que desearía borrar de su memoria de manera permanente. Avanzada la noche, cuatro individuos ingresaron violentamente a su residencia, donde la periodista reside junto a sus cuatro hijos: Carolina, de 16 años; Lucas, de 19; Florencia, de 21; y Malena, de 23. En ese momento, también se encontraba en la casa el sobrino de Mercedes, Marcos.

El suceso tuvo lugar poco después de las 3 de la madrugada en la residencia de Ninci, situada en la calle Guardia Vieja, en el barrio porteño. Los asaltantes forzaron la entrada de la cochera y, sin ocultar sus rostros, tomaron por sorpresa a la familia, obligándolos a dirigirse a uno de los dormitorios mientras recorrían el resto de la vivienda.

Habitación de Mercedes Ninci después del robo

"Nos redujeron, nos amordazaron, nos empezaron a empujar, nos tiraron al piso del cuarto de mi hija. Éramos seis y nos tuvieron un montón de tiempo. Revisaron toda la casa y la dieron vuelta completamente", relató la periodista una vez que logró recobrar la calma tras el violento episodio. Según sus declaraciones, los delincuentes parecían tener información previa para perpetrar el asalto. "Nos habían prestado plata para mi hija mayor, porque ella se va a estudiar a Alemania, una amiga de Austria le había depositado en una cuenta y era lo que teníamos, tenían el dato", afirmó Ninci.

Mercedes compartió un momento conmovedor que experimentó durante el incidente. Relató que en medio del asalto, uno de sus hijos comenzó a rezar fervientemente por la seguridad de la familia y también por la de los propios asaltantes. Pocos minutos después, de manera fortuita, estos abandonaron el lugar. "Estamos vivos gracias a Mamá Antula", expresó.

Posteriormente, la periodista describió el impacto emocional que el suceso tuvo en ella y su familia. "Estamos mal, los chicos lloran, Malena (su hija mayor) cree que no puede ir a Alemania, Carolina llora porque tiene miedo de ir al colegio", relató con pesar. "Nos amenazaron que si yo hacía la denuncia o si salía en los medios iban a matar a los chicos, imaginate cómo están", agregó.

Asimismo, expresó su preocupación por el riesgo latente que percibe con mayor claridad con el paso del tiempo. "Ahora nos pusieron una custodia durante 24 horas en la puerta de casa, pero ¿cómo superás todo esto?. Encima con la cantidad de deudas que me quedo encima. Sobre que ya me costaba remarla, no me quiero imaginar ahora, porque era plata que me habían prestado dos amigas mías, para que mi hija se fuera de beca a Alemania. Estoy mal, no encontraba ni la ropa porque no encuentro nada, tengo toda la casa desarmada", lamentó. "Yo hice un video nada más que de mi cuarto pero los seis cuartos están iguales, lo que pasa es que los chicos no quieren que muestre las imágenes de los cuartos de ellos. Así que estamos mal", concluyó.

Seguidamente, añadió: "Siempre Dios me dio fuerzas, así que esta vez también me las va a dar, pero ver a tus hijos llorando de esa forma es muy angustiante, es muy tremendo, pero siempre sale el sol. Así que espero que esto lo podamos superar todos. Porque es muy jodido cuando ves a cuatro tipos, en realidad a tres porque yo no lo vi al cuarto, y ves a tres tipos armados, estábamos los seis, mi sobrino y mis cuatro hijos boca a bajo y es tremendo, porque no sabés si te van a matar o no".

Apelando a sus creencias religiosas como fuente de consuelo, la periodista prosiguió con sus reflexiones. "Así como recé para que no hubiera ningún herido ni ningún muerto, ahora rezo para que podamos superar este problema, para que podamos superar esta circunstancia tan difícil, le rezo a la Virgen de los Dolores y a Mamá Antula", concluyó, evidenciando el dolor que le dejó la extrema situación vivida junto a su familia.