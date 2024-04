Merlo: estaba embarazada de 7 meses, fue al hospital, no la quisieran atender y murió

Sucedió a mediados de marzo, pero la noticia se conoció ahora, por la denuncia de la familia. Solange González tenía 27 años, estaba embarazada de 7 meses, y había concurrido al Hospital Municipal Eva Perón de Merlo porque sentía una fuerte dolor de la cabeza. Sin embargo, en el lugar le dijeron que debía atenderse en el Hospital Materno Infantil Pedro Chutro. Al salir, la joven comenzó a convulsionar. Días después, ella y su bebé fallecieron.

“El tiempo que me quede de vida voy a luchar para tener justicia”, dijo Rosa, la madre de Solange, en diálogo con la cadena de noticias TN. Según la mujer, el hecho ocurrió el 15 de marzo, cuando su hija Solange sintió un malestar que no la dejaba dormir. Rosa la acompañó al Hospital Eva Perón, donde, según su madre, Solange padeció “el destrato de los profesionales de salud”.

Solange González estaba embarazada de 7 meses. Su hijo también murió

“Cuando llegamos no nos atendieron, ni siquiera le quisieron tomar la presión. Yo les pedía por favor que la asistiran, porque mi hija no daba más, pero me mandaron a buscar la ambulancia y le dieron un paracetamol. Cuando salimos, dimos la vuelta, Sol se cayó al piso y empezó a convulsionar”, contó Rosa sobre los momentos previos a la muerte de su hija.

“Yo necesitaba que la ambulancia la llevara al Chutro, porque en el Eva Perón no la quisieron atender. Un hombre que estaba en la esquina la asistió, resulta que era un médico, pero él mismo me dijo que llamara al 911 porque ahí no me iban a dar bola. Al rato llegó un patrullero y los policías obligaron a las autoridades del Hospital a que la ingresaran”, agregó.

Solange quedó internada en terapia intensiva y su bebé no resistió: murió a las pocas horas por una falla multiorgánica. Tras una agonía de cinco días, el 20 de marzo Solange murió.

Su madre explicó que Solange sufrió una preeclampsia, una afección que comienza luego de las 20 semanas de embarazo en mujeres cuya presión arterial ha estado dentro de los valores normales hasta entonces. Si no se trata, puede generar complicaciones graves, incluso mortales, tanto para la madre como para el bebé.

La mujer había ido al hospital porque tenía un fuerte dolor de cabeza. Tras ser rechazada, salió del hospital y comenzó a convulsionar

De todas formas, restan los informes forenses para determinar los detalles de las causas de muerte. Mientras tanto, su familia exige justicia y asegura que el hecho se podría haber evitado.

“No voy a parar hasta ver esas tres enfermeras que no la asistieron tras las rejas. Por más que me lleve el tiempo que me queda de vida, voy a luchar para tener justicia y que esto no le vuelva a pasar a nadie más”, manifestó Rosa, que habló con la directora del hospital y le dijo que “iba a sancionar a los que no hicieron su trabajo”.

La mamá de la víctima contó además que reaccionaron con mucha impotencia dentro del centro de salud: “La directora pensó que íbamos a romper todo el hospital. Estábamos indignados. El de seguridad vio todo”. Según consignó TN. ni las autoridades del Hospital Eva Perón ni el Municipio de Merlo hicieron declaraciones sobre el caso.