Mesa para dos: pico de reservas en restaurantes por San Valentín

Según cuenta la tradición, un sacerdote romano llamado Valentín casaba clandestinamente a las parejas jóvenes que tenían prohibido unirse en matrimonio a causa del mandato del emperador Claudio II —quien estaba convencido de que los hombres solteros y sin hijos eran mejores soldados—. Luego de haber sido ejecutado y tras habérsele reconocido un milagro, el papa Gelasio I designó el 14 de febrero como el Día de San Valentín en honor al clérigo y, desde ese momento, la celebración se incluyó en el calendario y su festejo se hizo habitual, sobre todo, en países anglosajones.

Sin embargo, las vibras románticas de San Valentín son cada vez más fuertes también por estas latitudes, y esta ocasión para celebrar no pasa inadvertida para el sector gastronómico que se encuentra preparado para recibir más comensales que en años anteriores e incluso, en algunos casos, han tenido que dejar de tomar reservas por estar a tope en este 14 de febrero.

En este escenario, Café & Negocios conversó con algunos de los principales operadores del sector gastronómico y hotelero para conocer sus expectativas y propuestas para celebrar el amor.

Al buen tiempo, buena ocupación

Compartir una cena de sushi se ha convertido en una de las propuestas preferidas de las parejas a la hora de festejar San Valentín, según comenta el director de Magnum Ignacio Salvo. "Estamos teniendo muchísimas reservas de dos personas", confirma Salvo y este fenómeno se ve tanto en su local de Punta Carretas como en el de Carrasco y los dos de Punta del Este (parador 19 de la Playa Mansa y calle Pedregosa Sierra). Para esta oportunidad en todos ellos se harán diferentes sorpresas para los comensales, como chocolates con forma de corazones o disfraces de enamorados.

Hace siete años que Salvo trabaja en el rubro gastronómico y, desde su perspectiva, San Valentín es el día número uno de ventas cuando el clima acompaña. "Creo que como el tiempo está lindo y hace calor, la gastronomía va a explotar. Creo que los restoranes van a estar todos llenos", anticipa Salvo. En el caso de sus restoranes, en el día previo a la fecha la ocupación ya alcanzaba entre el 70% y el 80% de la ocupación.

Cabe destacar que sus locales se caracterizan por ser de metraje muy amplio y algunos de estos cuentan con 300 plazas disponibles, por lo que completar toda la venta en un día de semana es un importante desafío.

Para Salvo el temor al Covid-19 hizo que el año pasado no se completara del todo la demanda para esta fecha comercial, pero aparentemente esto se revierte en 2023. "Creo que vamos a tener un 20% y 30% más (de ocupación) que el año pasado", subraya Salvo.

Celebración afianzada

Alberto Latarowski, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU) y propietario del restaurante Francis asegura que la del 14 de febrero es una fecha cada vez más impuesta como un día de salida de parejas. "Antes de la pandemia se venía afirmando y ahora lo vemos cada vez más", enfatiza el empresario.

Según cuenta el directivo de la AHRU, entre colegas del rubro confirman que es una fecha que cada vez se mueve más, "nos pasa que se agotan los lugares, trabajamos a full", destaca Latarowski.

Como contracara, en la operativa, al ser mesas de dos personas el salón rinde menos, por tener que disponer de mesas de cuatro solo para una pareja. "Capaz que en lugar de hacer 100 cubiertos, haces 70 porque no se puede aprovechar al máximo la capacidad de cada mesa", reflexiona el empresario.

En el caso de Francis su oferta está totalmente colmada, y para este 14 de febrero, en particular, tienen además de la opción a la carta, un menú de tres pasos con copa de champagne de bienvenida, refresco o agua por $ 3,500 por pareja.

El día fuerte

En el año de su 30° aniversario, Café Misterio también espera una alta demanda de cara al día de los enamorados. Un día antes de la fecha, las reservas superaban el 60%, pero su director Roberto Beherens considera que se llegará fácilmente al 100% de ocupación, debido a que es uno de los días en los que más actividad hay en el rubro gastronómico.

"Se fue afianzando con el paso del tiempo y nosotros en San Valentín siempre estamos a full", reconoce.

Aunque para los restoranes en general el día de la madre suele ser el de mayor convocatoria, según el titular de Café Misterio esta fecha no siempre es tan redituable dado que concurren más familias que a veces consumen menos—por ejemplo si hay muchos niños—. Además, en su caso, habitualmente permanecen cerrados los domingos. "Para nosotros San Valentín y el Día del Amigo son días fuertes", subraya el ejecutivo. En el caso de Café Misterio su propuesta incluye un menú especial por la fecha y un obsequio de Chandon.

Buenas noticias para la gastronomía hotelera

Polo Bamba Café el restaurante de la planta baja del Hotel Montevideo también está completo para el 14 de febrero. "No estamos tomando reservas porque tenemos lleno el restoran", confirma el director de Ventas de Hotel Montevideo, Juan Diego Peyrallo. Aunque desde el hotel no lanzaron una propuesta específica para San Valentín la buena recepción del público para esta fecha hace que se hayan completado rápidamente las 66 plazas que dispone el restaurante con cenas para dos personas. "El mayor impacto se ve en lo gastronómico", destaca Peyrallo.

En el caso de la cadena Hilton es evidente el mayor movimiento que el año pasado, "hay más reservas y mas consultas", destaca la coordinadora de Marketing de los hoteles, Leticia Debali.

En el caso de Hilton las consultas comenzaron a llegar incluso desde antes de que comenzara el mes de febrero.

En el hotel Garden Inn de la cadena fue bien recibida su propuesta que incluye cena de tres pasos en el restoran Sudestada, desayuno buffet, acceso a la piscina climatizada, parking y late check out hasta las 14 horas, sujeto a disponibilidad en el día. En la categoría Deluxe esta promoción tiene un valor de US$ 189 más IVA y en categoría Suite de US$ 249 más IVA.

En tanto en Hampton la habitación con vista al lago, con cena, cortesía de chocolates y late check out puede reservarse por US$ 179 más IVA, y la promoción tiene validez hasta el 18 de febrero.

En tanto, en su hotel Soro ofrecen una iniciativa más descontracturada para compartir tapas y tragos en grupo y con pareja en su restoran Tomás. En esta opción cuatro cocktails y cuatro tapas tienen un costo de $ 2,000 por persona.

Romance en Punta del Este

En el principal balneario también se celebra el Día de los Enamorados.

En Enjoy Punta del Este constataron un mayor número de reservas que en años anteriores lo que se evidencia principalmente en sus propuestas gastronómicas.

Entre sus propuestas se destaca la de Las Brisas: un menú buffet que incluye una copa de bienvenida con el espumante Chandon Aperitif y una botella de Chandon Rosé por mesa. El valor del ticket es de US$ 75 por persona.

Además, bajo las estrellas y a pasos del mar, el parador en la playa Mansa, OVO Beach, creará una velada romántica con un menú de cuatro tiempos maridado con las etiquetas de Bodega Garzón. El valor del ticket es de US$105.

En tanto, Huma Rooftop Bar & Lounge de The Grand Hotel ofrece una propuesta especial para esta fecha. La coordinadora del área de Marketing de The Grand Hotel, Rocío Pumares, resalta que "hay mucho movimiento" en esta fecha y destaca que aunque sea entre semana se llegó al nivel de reservas características de un fin de semana. "Es la mejor vista de Punta del Este, entonces la propuesta es muy tentadora", dice Pumares.

Para esta fecha en Huma proponen una cena romántica para dos (con opción vegetariana) en un entorno romántico con un show musical a cargo de Camila Montero y regalos especiales para cada pareja. Las reservas se aceptan hasta este mismo martes.

En la misma línea, Pumares revela la tendencia de que los huéspedes extiendan las vacaciones para anexarlas con el próximo feriado de Carnaval del 20 y 21 de febrero; esto se traduce también en un mayor número de reservas para el hotel.