Messi habló de todo: la Copa del Mundo, su presente y su futuro en la Selección

Falta poco para que se cumpla un año desde la gesta de Qatar, y la llama sigue ardiendo en la memoria de todos los argentinos. La imagen de Lionel Messi levantando la tercera Copa del Mundo para nuestro país permanece viva en la mente de todos. Cada vez que alguno de los héroes de 2022 comparte sus recuerdos, emerge nuevo material, revelando detalles desconocidos y anécdotas que vale la pena revivir.

En esta ocasión, el gran capitán de la selección fue el protagonista de una serie de entrevistas en Star+. Lionel Messi revivió todo lo ocurrido en ese Mundial inolvidable y compartió frases impactantes sobre los eventos y una perspectiva sobre su futuro. A continuación, destacamos lo más relevante.

El festejo eterno

Las frustraciones anteriores

"La pasé mal yo, mi familia, la gente que me quiere. Se fue muy injusto con esa camada y dijeron de todo de mí. No soy rencoroso. Es un como un triunfo para mí haber cambiado esa situación y ganarme toda la gente de Argentina. Hoy el 95 o el 100 por ciento de los argentinos me quiere y eso es una hermosura".

El presente en la selección

"Mientras me sienta que estoy bien y puedo seguir aportando, lo voy a hacer. Hoy en lo único que pienso es llegar bien a la Copa América y poder disputarla. Pelearla otra vez como hicimos siempre, tratar de ser campeones”.

El Mundial que viene

"El tiempo dirá si estoy o no. Voy a llegar con una edad (39 años) que normalmente no me dé para jugar el Mundial. Dije que creo que no voy a estar. Parecía que después del Mundial me retiraba y todo lo contrario. Ahora quiero estar más que nunca. Después de sufrir tantos años, hoy que vivimos un momento especial que no había vivido nunca, quiero disfrutarlo al máximo. Me siento bien dentro del grupo, que es muy unido, muy sano, que disfruta de estar junto. Quiero aprovechar todo eso, sin pensar a dos o tres años, que en el fútbol es muchísimo. No pienso en el Mundial y tampoco digo ciento por ciento que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad lo más normal es que no esté. Después se verá hasta dónde. Quizás nos va bien en la Copa América y se da todo para que sigamos. Capaz que no. Siendo realista es difícil”.

La vuelta al país con la Tercera

"Fue una locura". La Selección Argentina arribó al país de madrugada, pero luego vivió horas que ya forman parte de la historia popular argentina. "Cuando bajamos del avión me imaginaba más gente. Solo había periodistas, cámaras, fotógrafos. Era muy tarde y estaban todos afuera del aeropuerto. Cuando salimos de la terminal fue impresionante. Llegamos a las 3, 4 de la mañana. Con el cambio de horario no dormí mucho. A las 6 y pico puse la tele y estaba el Obelisco lleno, gente por todos lados. Ahí nos empezaron a llegar noticias sobre a dónde íbamos a ir".

El partido más caliente contra Países Bajos y un arrepentimiento

"No jugué caliente. Fue un poco lo que pasó con Lewandowski. Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se falta al respeto al rival. Yo nunca fui así. Dentro de la cancha pueden pasar un millón de cosas y queda ahí. Antes del partido, querer calentarlo y faltar el respeto no lo hice nunca y no me gusta que lo hagan conmigo. Creo que (Van Gaal) lo hizo un poco a propósito, el arquero también había hablado. Esas cosas a mí no me gustan".

"El Topo Gigio me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice dije 'qué pelotudo (sic), qué tengo que hacer. Lo único que falta es que no ganemos'. Suelen pasar esas cosas".

"Se podría haber terminado antes, no había necesidad de llegar hasta ahí. Que te hagan el gol de esa manera, con esa jugada, es difícil. Fue una bronca muy grande. El equipo cambió el chip, no le afectó y siguió jugando como si nada. Eso te demuestra la fortaleza del grupo, que no se caía ante nada. Confiaba tanto en las posibilidades que teníamos, en el compañero de al lado, que no importaba nada".

La Copa del Mundo

“Por las dudas cuando entré a la cancha no miré la Copa. Dicen que no hay que mirarla ni tocarla, y yo por las dudas no hice ninguna”.

"Empecé a saludar, iba caminando y fue la primera vez que la vi. Tenía una luz, brillaba. Era impresionante. Ya está, ya la puedo tocar. Estaba hermosa".