Messi no concurrirá este domingo a las pruebas médicas de Barcelona; ¿y Suárez?

El astro argentino Lionel Messi, quien comunicó a Barcelona que pretende su salida del club luego de haber perdido 8-2 contra Bayern Múnich por la Liga de Campeones, no concurrirá el domingo a las pruebas médicas que tiene pautada la institución blaugrana, según informa la prensa española.

El diario El País de España, informó en la tardecita uruguaya de este sábado que además "Messi le ha comunicado a la entidadazulgrana que no acudirá tampoco al primer día de entrenamiento, previsto para el próximo lunes (una vez que se hubieran hecho los hisopados el domingo, algo que tampoco se hará). El delantero argentino se vuelve a poner a disposición del club para solucionar su salida de manera amistosa".

Según explica el mismo periódico español, "el capitán de Barcelona considera que no va porque su contrato ha finalizado. Hace uso de esa cláusula del contrato firmado en 2017 en la que podía marcharse del club una vez acabada la campaña 2019-20".

En estos últimos días se ha dado prácticamente por hecha la transferencia del crack argentino a Manchester City de la Premier League inglesa.

De todas maneras, habrá muchas idas y vueltas entre abogados, ya que Messi pretende irse libre y Barcelona quiere cobrar un buen monto por su pase.

¿Qué pasará con Luis Suárez?

La situación del delantero uruguayo Luis Suárez es diferente. El futbolista aún tiene contrato con Barcelona y si bien su flamante entrenador, el holandés Ronald Koeman, le dijo que no está en sus planes para esta temporada y que no lo tendrá en cuenta, de todas maneras, continúa perteneciendo el club blaugrana hasta que no sea transferido a otra institución de primer nivel europeo como se especula.

Tanto Atlético de Madrid del Cholo Simeone, como Juventus, han mostrado interés en poder contar con el salteño.

Este domingo se espera que Suárez sí concurra a la Ciudad Deportiva Joan Gamper a realizarse el hisopado correspondiente y el resto de los estudios. ¿Concurrirá finalmente o hará como su amigo Messi?