Beckham volvió a contactar a Suárez y en Ajax ven “muy pequeñas” chances de que vuelva

El nombre de Luis Suárez vuelve a aparecer con fuerza en el mercado de pases luego que este lunes se anunciara que Barcelona no lo tendrá en cuenta, tal como se lo comunicó el holandés Ronald Koeman, nuevo entrenador de los catalanes.

Este miércoles, en el segundo día en el que el salteño ingresó al mercado de pases y se encuentra en condiciones de negociar su pase, vuelve a aparecer en la órbita de Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos y también en Ajax de Holanda, su exequipo.

El equipo estadounidense, que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios y a Diego Alonso como entrenador, tiene conversaciones directas con Suárez, informó este miércoles el diario Independent de Reino Unido.

El diario británico destaca que la idea del Pistolero es quedarse en Europa, aunque en algún momento analizó la idea de ir a la MLS.

El factor económico sería la razón principal para la opción estadounidense, debido a que en Miami le ofrecerían más dinero que en cualquier club europeo, debido a que la mayoría tiene dificultades luego de la pandemia del coronavirus.

De todas formas, según Independent, Suárez debería bajarse el sueldo, el cual en Barcelona es de 450.000 euros por semana.

El equipo de Beckham, que este año se estrenó en la MLS, busca sumar grandes estrellas para su proyecto y en su carpeta, además de Suárez, tiene a Edinson Cavani y a Leo Messi, como una gran aspiración para el futuro.

Ajax: “La posibilidad de que Suárez venga es muy pequeña”

También este miércoles, Suárez es noticia en Holanda donde se informa que Ajax, exclub del Pistolero, cree difícil que se dé el regreso del salteo.

El director técnico del equipo, el ex Barcelona Marc Overmars, dijo que es poco probable que el uruguayo vuelva a jugar con la camiseta que defendió entre 2007 y 2011.

“Permítanme ser claro en esto: la posibilidad de que Suárez venga es muy pequeña”, dijo Overmars al canal holandés ‘Ziggo Sport’.

Además, agregó que no hay opción de un intercambio con los catalanes, tras las versiones que hablan del pase de Donny van de Beek a Barcelona por el uruguayo. “No sé nada de eso, a mí no me han puesto esa oferta en el plato”, explicó.

De todas formas, Overmars dijo que mantiene el contacto con Suárez y otros jugadores que pasaron por Ajax. “Es algo que tiene sentido y hay que hacerlo”, dijo.