Mi primer US$ 1.000.000: la selección volvió a recaudar como en 2017

El partido entre Uruguay y Argentina tuvo varias connotaciones, desde las deportivas, a las emociones del público que volvió a las canchas a niveles pre pandemia y un aforo de 75% que le dio un marco diferente al Campeón del Siglo y un clima que se asemejó al fútbol previo a marzo 2020.

También este choque de la 13ª fecha de las Eliminatorias marcó para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el reencuentro con un escenario que había abandonado y un ejercicio que reforzaba sus ingresos, el de las recaudaciones millonarias.

Las 25.000 entradas que se pusieron a la venta no se agotaron, salvo las cabeceras, pero la AUF alcanzó US$ 1.000.000 de recaudación.

Hacía más de cuatro años que la Asociación no alcanzaba un nivel de ingresos como el que consiguió para este partido de noviembre. La última vez había ocurrido en el último partido de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, cuando en octubre de 2017 los celestes agotaron las entradas para el cierre del clasificatorio ante Bolivia.

Aquella noche, especial porque por primera vez Uruguay llegó sin la calculadora y fue directo al Mundial, la AUF recaudó más de US$ 1.000.000 por las 55.000 entradas vendidas.

Si hubo algo que caracterizó siempre a la selección uruguaya fue la fidelidad de los hinchas, y ese año 2017 fue uno de facturación por venta de entradas como pocas veces le había ocurrido a la AUF porque Uruguay jugó como local ante Brasil y Argentina. Contra Brasil colocó 51.000 entradas y ante Argentina las 55.000 que sacó a la venta. Para el partido ante los albicelestes alcanzaron el récord de US$ 1.800.000 de recaudación.

Después de aquellos partidos del clasificatorio, Uruguay volvió a jugar de local con público en la despedida para el Mundial de Rusia, en mayo y junio de 2018, y desde entonces pasaron tres años, hasta setiembre de 2021, cuando los espectadores volvieron a la tribuna con aforos limitados, contra Bolivia y Ecuador en el Campeón del Siglo y ante Colombia en el Gran Parque Central.

La pandemia primero había suspendido las competencias y luego había alejado a los espectadores de las tribunas, y transformó al fútbol en un espectáculo exclusivamente televisivo.

Este viernes en el estadio de Peñarol, con 30.000 personas en las tribunas, sin agotar las entradas, quedaron boletos en la Henderson, Uruguay recaudó US$ 1.000.000, volvió a activar su caja de ingresos que en condiciones normales le permite generar entre US$ 9.000.000 y US$ 10.000.000 en cada Eliminatoria. En el camino para el Mundial 2022, Uruguay jugó tres partidos sin público (Chile, Brasil, Paraguay), cuatro con aforo limitado y tendrá los partidos de febrero y marzo ante Venezuela y Perú para generar sus últimos ingresos por recaudaciones.

Esos encuentros se jugarán en el Estadio Centenario, lugar al que Uruguay volverá el próximo año después de cinco meses en los que el primer estadio de una final mundialista estuvo cerrado y fue intervenido con obras para las finales de las finales únicas de la Copa Libertadores y Sudamericana, de este mes de noviembre.

El aforo del 75% del Centenario, si se mantienen las medidas actuales por la pandemia de covid-19, es de 38.000 entradas.