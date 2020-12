Miguel Ángel Rodríguez imitó a Rada y se ganó al jurado de Cantando 2020

Durante la gala del Cantando 2020 del pasado jueves, el actor argentino Miguel Ángel Rodríguez sorprendió al jurado con su interpretación de un tema de Ruben Rada, donde se caracterizó como el músico uruguayo y lo imitó.

Al ritmo de Será posible, el actor y su compañera Lula Rosenthal se llevaron varios halagos. "Varias cosas me gustaron: la elección del tema fue muy oportuna y que ustedes trabajan mucho para eso. Vos, Lula, deberías ser negra, porque te queda divino y cantás diferente. Fue muy alegre el tema. No les voy a poner una nota muy alta porque van a decir que me han sobornado", les dijo Nacha Guevara, la primera en evaluarlos, y los calificó con un 9.

Por su parte, Oscar Mediavilla y Moria Casán le otorgaron a la pareja la máxima puntuación, un 10. En tanto, Karina "La princesita", que esta semana tiene el voto secreto, les indicó: "Son grandes artistas y se adaptan, pero en estas instancias finales, no voy a evaluar tanto el desempeño vocal, voy a poner una nota de acuerdo a si me gustó o no. Y la verdad es que no me volvió loca".

No obstante, pese a las buenas palabras del jurado ante su interpretación, la caracterización del actor y su pareja para este show recibió varias críticas en redes sociales. Ambos concursantes aparecieron con la cara pintada de negro, una práctica conocida como blackface que se considera ofensiva porque invoca a una historia racista y dolorosa. Hace referencia al maquillaje teatral empleado para representar a una persona negra que se solía emplear el siglo pasado.

Qué peligroso cuando se realiza y se banaliza en la plataforma mediática que es el #Cantando2020 una técnica de maquillaje como es el blackface. Utilizado históricamente por personas blancas para interpretar personas negras de forma estereotipada y caricaturizada 😩 pic.twitter.com/eyky9mtgpq — Agustin Gil (@Agustin_Gil) December 18, 2020

"Qué peligroso cuando se realiza y se banaliza en la plataforma mediática que es el #Cantando2020 una técnica de maquillaje como es el blackface", "si supieran que el blackface se lo usó como burla hacia la gente negra", "cantando2020 es hora de que se eduquen respecto al #Racismo #Blackface y #Blackfishing . Están muy equivocados si piensan que vamos a aplaudir esto" fueron algunos de los comentarios en Twitter que criticaron la caracterización de Rodríguez.