Mike Amigorena, el "músico que actúa" llega a Montevideo con Echarri y Mirás para hacer teatro

Hace 29 años, en 1994, la autora francesa Yasmina Reza escribió una obra de teatro sobre tres amigos que se pelean por culpa de una obra de arte. Uno de ellos compra un lienzo blanco que dispara una discusión y los lleva a darse cuenta de que no se conocían entre sí tanto como pensaban.

La obra, Art, se estrenó en París, producida por el mismísimo Sean Connery, y fue todo un éxito. Eso le dio proyección internacional, disparando versiones en Estados Unidos, España, el Reino Unido, Argentina. Allí, fue interpretada por Oscar Martínez, Germán Palacios y Ricardo Darín. Y también fue un éxito.

Esos dos últimos actores, después de llevarla a escena durante años, decidieron convertirse en los directores de una nueva versión. Esta encarnación de Art empezó a conformarse durante los años de pandemia, y fue acompañando el proceso de reapertura de las actividades. Se estrenó en Buenos Aires con aforos limitados, y ahora ya pueden sacarla de las fronteras argentinas.

Esa versión, protagonizada por Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena llega este 1° de julio al Auditorio del Sodre, con dos funciones (la primera de ellas ya agotada).

En la previa al desembarco de Art en Montevideo, Amigorena habló con El Observador sobre el trabajo en la obra, así como también sobre algunos encuentros importantes con el arte a lo largo de su vida, y sobre su doble vida creativa: como actor, y como músico.

A pocos meses de lanzar el tercer disco de su carrera solista, el mendocino de 51 años habló sobre el desdoblamiento de esas dos facetas, las razones por las que la música es para él la rama artística más importante de las que ejerce, y los placeres que encuentra tanto allí como sobre el escenario o ante las cámaras. Porque es un músico que actúa, pero la interpretación también es esencial para él.

¿Cómo fue tu llegada a la obra?

Me convocó Ricardo (Darín) en época de pandemia. La verdad es que fue un baldazo de ilusión en ese momento. Porque volver con una obra semejante en ese contexto, cuando todo estaba suspendido y muy limitado, fue un regalo. Para los tres, porque significó lo mismo para mí y también para Pablo y Fernán. Empezamos a leer la obra vía Zoom, nos reuníamos casi todos los días para hacer pasadas del texto. Hicimos solamente esas lecturas hasta que nos pudimos volver a juntar, y lentamente empezamos a montarla hasta que estrenamos en agosto de 2021.

Los directores son también actores y ya habían actuado la obra. ¿Cómo es el trabajo con ellos, considerando que son colegas?

Los chicos ya se sabían la obra de cabo a rabo, porque la hicieron durante once años. Así que no había que hacer otra cosa más que seguir sus indicaciones. Era cuestión de acatarlas y ver cómo la obra se ponía en funcionamiento. Se hizo durante mucho tiempo, está muy probada. Y encima está escrita de una manera muy sutil, muy fina, habla de una forma muy particular sobre los vínculos, entonces no había más que disfrutar el proceso.

¿Y el intercambio con Fernán Mirás y Pablo Echarri para construir la obra cómo fue?

Ya el hecho de juntarnos todos los días durante el proceso de lectura fue algo que nos llevó a tener un vínculo para interpretar la amistad de nuestros tres personajes. Y además nos conocemos, nos queremos de toda la vida. Había como una afinidad previa que ayudaba a la creación de cada personaje.

¿Te pasó alguna vez lo que plantea la obra de darte cuenta de que alguien cercano que sentías que conocías de repente te sorprendía y te hacía decir “capaz no lo conozco tanto como pensaba”?

Siempre hay algún caso, así que sí. En todo grupo, sea de amigos, o en la familia, hay siempre un Marco, un Iván o un Sergio, que son los personajes de Art. Son necesarios para construír los vínculos. Conozco a muchas personas en distintos círculos que son los contradictorios, los escépticos al momento de creer en ciertas cuestiones.

En la obra, lo que dispara esas discusiones es una pintura. ¿Alguna vez una creación artística – una canción, un disco, una película, lo que sea – te hizo cambiar tu visión del mundo?

Hay una canción. Cuando escuché Bohemian Rhapsody, de Queen, me pareció que por ahí iba la música. Que era una creación omnipresente.

¿Cómo es tu vínculo con la actuación? ¿Es un juego, un trabajo?

Al principio es un juego para después convertirse en un oficio. Después de tanto tiempo, es un oficio. Pero al principio, cuando abordo por primera vez la obra o el proyecto, lo tomo como un juego, con el desafío de poder involucrarme y sacar lo mejor de ese personaje.

¿Te considerás un actor que canta o un músico que actúa?

Un músico que actúa. Siempre lo primero fue la música. Siempre tuve un vínculo muy grande con la música, lo primero que hice fue cantar, después vino el llevar a cabo a través del cuerpo lo que escuchaba, pero lo primero fue cantar.

¿Y la actuación cómo entra en la ecuación?

Llegó de la mano de los momentos donde tenía que entretener a mi familia. Iba, me disfrazaba, ponía música e imitaba lo que cantaba. Entonces ahí empieza la actuación, de componer algo que vos creés que es así, al escuchar a Phil Collins o Genesis, o al escuchar a los Pet Shop Boys tomaba el comportamiento de Neil Tennant a la hora de cantar y a la hora de hacer la performance. Era eso, algo más performático.

¿Qué te atrae de la actuación hoy?

El cambio que me permite hacer. Me encanta por un tiempo no ser yo mismo. Buscar herramientas para volcar algún sentimiento que no podría volcar Mike. Entonces, aprovecho que tengo que interpretar un personaje para destilar bronca o algún comportamiento, alguna acción que haga el personaje que me gustaría hacer, pero no puedo. Entonces, que lo haga el personaje. Es más una cosa de romper límites que de estar aburrido de mí mismo.

¿Podés estar sin actuar o sin tocar, o necesitás hacer las dos cosas?

Soy un impermanente, digamos. Me gusta hacer de todo y al mismo tiempo dejar de hacer cosas. Me encanta la actuación, y sin embargo ahora me dedicará a la música. Voy a darle prioridad a eso. Pero seguramente voy a extrañar en un futuro cercano al teatro.

¿En algún momento te planteaste quedarte solo con la música o hay algo también que te llevó a seguir actuando?

No, solo con la música todavía no... el destino me ha mostrado que ese no es el camino. Tienen que coexistir las dos disciplinas. Las sigo precisando a las dos.