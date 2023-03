Romina Celeste acusó a Penadés de abuso sexual y el senador la denunciará por difamación

Romina Celeste Papasso acusó al senador del Partido Nacional Gustavo Penadés de abuso sexual cuando tenía 13 años, según relató en el programa de televisión Hacemos lo que podemos. El legislador presentará una denuncia por difamación y convocó a los medios a una conferencia este miércoles a las 11 de la mañana, según informó El País y confirmó El Observador con allegados al senador.

La joven había contado en redes sociales que un dirigente blanco la había abusado cuando era menor de edad y que esa misma persona salió a decir que ella no formaba parte del Partido Nacional luego de que la condenaran por haber escupido a una funcionaria de la Intendencia de Montevideo en el medio de la conferencia que ofreció el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en su visita al país.

Este martes, Papasso dio una entrevista al programa Hacemos lo que Podemos conducido por Richard Galeano, en donde dijo que, tras elucubraciones que surgieron en redes sociales, quería aclarar que se refería al senador Penadés.

Manifestó que no lo denunciará penalmente por el abuso perpetrado dado que ya pasaron más de 15 años y que lo peor para su caso era la condena social

El relato de los hechos

Papasso indicó que cuando tenía 13 años le mentía a sus padres sobre su paradero y se iba a "callejear". Indicó que un día estaba parada en Avenida Italia, donde comienza Luis Alberto de Herrera, "la del costadito del parque, continuación de Luis Alberto de Herrera, que hay como un monumento", referenció. "Yo iba caminando desde Avenida Italia hacia la fuente que está en Ricaldoni", precisó.

Según Papasso, Penadés venía de frente en el auto. En ese momento, ella todavía no había iniciado su transición de género y era un varón. Señaló que el senador paró cuando lo vio y le preguntó si quería dar una vuelta. Se subió y él político le preguntó qué le gustaba.

Después de eso, lo "terminó convenciendo" de ir a un motel y nunca le pidió la cédula. Le pidió que bajara el asiento de atrás para que los de la entrada del hotel no lo vieran. Adentro de la habitación, relató, tuvieron relaciones sexuales.

"Cuando se fue me dijo: te dejo este regalito. Era plata. Sé que en ese momento era muchísima plata", contó. También le pidió el teléfono de celular.

Así, se fueron juntos del hotel y lo dejó en el medio del Parque Batlle. "Eso fue lo que a mí me cambió la vida. Porque cuando me deja me dice: yo te voy a dejar adentro del parque para que nadie vea. Él me deja adentro del parque y de ahí ya enseguida me para otro auto. Ahí me subo y me vuelve a pagar. Era otra persona. El mismo modus operandi. La misma forma", relató.

De esa forma, dijo, fue que se inició en la prostitución. Según ella, hubo un segundo encuentro que se suscitó luego de que Penadés la llamara por teléfono, pero después el vínculo se cortó.