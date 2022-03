Ministerio de Defensa sancionó a Fajardo con cinco días de arresto a rigor por uso de recursos del Ejército para mudanza

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Gustavo Fajardo, fue sancionado por el Ministerio de Defensa con cinco días de arresto a rigor en una unidad de Sanidad Militar por el incumplimiento de la Ley Orgánica Militar, tras utilizar el servicio de transporte del Ejército para llevar a cabo una mudanza personal; según informó radio Sarandí y confirmó El Observador con fuentes al tanto del tema.

El artículo 86 de la Ley Orgánica, en su literal M, afirma que el personal militar en actividad no puede "utilizar personal a su cargo o los bienes de la Administración, para su beneficio propio o de terceros". Según había informado el 1 de marzo El País, Fajardo dispuso de un camión y de efectivos del Batallón de Ingenieros N°4 para realizar una mudanza de materiales desde una casa en Piriápolis a un depósito en Aiguá.

Luego de cumplida la sanción, el general volverá a su puesto hasta que el Ministerio encuentre un reemplazo ya que había solicitado el pase a retiro por diferencias con el ministro de Defensa, Javier García.

En entrevista con El Observador, el todavía jefe del Esmade, afirmó que el apoyo del Ejército es algo "que siempre se ha hecho" cuando alguien tiene una mudanza y explicó que pese a que "no fue para un cambio de destino" (en cuyo caso sería legítimo el uso del servicio de transporte) él sí iba a su "último destino" porque a fin de año se pensaba jubilar. "Bueno, las diferencias que tuvimos con el ministro el año pasado y principios de este me llevó a que pasara a retiro antes, pero no tiene nada que ver con esta situación puntual", añadió.

El general quería llevar sus "cosas" a un depósito en Aiguá, donde planea construir una casa, en lugar de ocupar con ellas una habitación de la casa a nombre de su esposa en Piriápolis.

El ministro García aseguró, en tanto, que estas situaciones -en referencia al uso de los recursos del Ejército- "existían" de antes, pero él había pedido "que no se realizaran más".

El caso se encuentra en Fiscalía luego de que Fajardo denunciara la exposición indebida de sus allegados y la divulgación de información engañosa sobre el episodio.