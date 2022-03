Fajardo: "La mudanza no fue para un cambio de destino, pero en sí yo iba a mi último destino"

La salida del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Gustavo Fajardo, que pidió días atrás pasar a retiro debido a diferencias acumuladas con el ministro de Defensa Javier García, removió las aguas en las Fuerzas Armadas.

Por un lado, porque su alejamiento puso nuevamente en el tapete el desgaste que existe entre García y algunos mandos militares. Pero además, porque el caso particular permitió conocer una práctica que, según dicen en el ambiente castrense, era moneda corriente, pero que las actuales autoridades del Ministerio de Defensa entienden como menos irregular y pidieron evitar.

El País informó este martes que Fajardo había recibido semanas atrás el reproche del ministro García por haber apelado al servicio de transporte del Ejército para una mudanza particular de Piriápolis a Aiguá. Mientras que el general defiende su actuación señalando que es algo que "siempre se hizo", García señaló este martes que "la buena utilización de los bienes públicos" implica que "no es para que sean utilizados para beneficio personal".

"Hay disposiciones legales del Código de Ética Pública y disposiciones que establecimos el 14 de octubre de 2020 en que ante estas circunstancias que, reconozcámoslo, existían, pedimos que no se realizaran más", agregó el jerarca.

El Observador consultó a Fajardo sobre los detalles detrás de la mudanza y la charla con García. El hasta ahora jefe de la Esmade dijo que más allá de que la reglamentación estipula que el servicio se utilice para traslados de destino, "a veces" se ha utilizado para mudanzas personales. "Hay cosas que no son acordes a la reglamentación, sino que es un apoyo que la fuerza le brinda al funcionario", afirmó.

A continuación, un resumen del diálogo con El Observador.

¿Cómo fue la mudanza?

En el Ejército hay un Servicio de Transporte que tiene dentro de la organizacion una repartición que se dedica a mudanzas, que está reglamentada para Montevideo. Particularmente para los cambios de destino, se tramitan a través de ese servicio, se paga el combustible… También abarca a todo el territorio. Normalmente, para no traer un camión de Montevideo se gestiona un camión de una unidad militar, que fue lo que yo hice. Tenía cajas de mucho valor –no económico pero de mi vida militar, que quería guardar como recuerdos– y solicité un vehiculo bajo esas normas. Esto se aplica desde un alférez a un general.

Pero el servicio se supone que es para cambios de destino, no para mudanzas particulares.

Es para cambio de destino pero a veces se utiliza cuando uno tiene una mudanza de un lado a otro. Esto fue un sábado después de coordinar con el comandante de la unidad, que no precisaba los vehículos. Le dije: mire, le pago el combustible, si va personal me dice cuánto tengo que pagar y le pago. Es un tema que a veces se hace y a veces no, no digo que sea común. En Piriápolis está la casa a nombre de mi señora, y hay un cuarto ocupado todo con cosas mías. Como ahora paso a retiro… En mi vida militar debo llevar 15 mudanzas. Era para dirigirlas a Aiguá, a un depósito que alquilé para juntar todas mis cosas, porque en un futuro pienso construir una casa allá.

Pero ese destino no es para usufructo de tareas militares.

No, es para futuro mío.

Entonces la mudanza no tenía relación con la tarea militar ni en su origen ni en su destino. ¿Por qué correspondía el uso de recursos de la fuerza?

Es un apoyo que siempre se ha hecho cuando uno tiene una mudanza. A veces se hace, a veces no. Depende de la voluntad de los jefes, si el camion está disponible o no… En ese momento estaba disponible. Lo hablé con el jefe de la unidad, el Batallón de Ingenieros N° 4. Está todo documentado.

Cuando habló con el ministro García, ¿qué hablaron respecto a esto?

No discutimos ese tema. Qué pasa. Esto circuló en los Whatsapp, diciendo tal cosa y tal otra y con un fotomontaje, algo que ya denuncié en Fiscalía. No tengo nada que esconder. No hice nada contra las reglas. Sí, está bien: usé un bien público y pagué para ello. Pero es una práctica que si el camion está disponible… yo hice el pago como corresponde al servicio de transporte. Sí: no fue para un cambio de destino, pero en sí yo iba a mi último destino, porque a fin de año me pensaba jubilar. Bueno, las diferencias que tuvimos con el ministro el año pasado y principios de este me llevó a que pasara a retiro antes, pero no tiene nada que ver con esta situación puntual.

¿No es discutible que esto esté amparado por la reglamentación? No se está mudando a un destino militar.

Sí, tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. No me estoy mudando a un destino militar. Pero bueno, a veces usted deja por ejemplo una vivienda militar en Montevideo y se muda a Treinta y Tres, y muchas veces la fuerza provee el vehículo para ese último destino, su casa particular.

¿Pero eso es acorde a la reglamentación?

Mire, hay cosas que no son acordes a la reglamentación, sino que es un apoyo que la fuerza le brinda al funcionario. Como lo hace la UTE o como hace OSE con un funcionario. No entiendo qué tanto están buscando…

Bueno, son recursos del Estado que están en este caso poniéndose al servicio de una acción privada y particular…

Sí, pero uno paga el costo. No quiero entrar en pormenores, pero es una práctica que se hacía normalmente y no había inconveniente, porque uno paga el servicio. Cuando el ministro toma conocimiento de que yo iba a hacer esta denuncia en Fiscalía por el fotomontaje, me dice: ‘Mire general, yo no comparto que usted haya realizado la mudanza en el vehículo porque yo di la orden de que no quería que realizaran más mudanzas en vehículos militares’. Yo le dije: mire ministro, no tenía conocimiento de esa orden. Me dice: ‘no quiero que vuelva a utilizar un vehículo’. Y fin, se terminó el tema. Se ve que había dado una orden interna a la institución, de la que yo no tenía conocimiento. Cuando me lo dice, yo le digo: sí señor. Es una práctica que se hacía anteriormente, un apoyo que se le daba a cualquier persona, de soldado a general. Tenías que hacer un movimiento de un lado a otro? Muebles, cosas personales, documentos. No quería que anduviera en manos de gente particular.