Ministro de Transporte en cuarentena por almuerzo entre diputados que dieron positivo

"Me hicieron un test rápido el sábado y me dio negativo. Ahora, me hacen un PCR mañana nuevamente. Estoy en cuarentena hasta el resultado de mañana", dijo a El Observador el ministro de Transporte, José Luis Falero.

Falero se vio obligado a tomar medidas preventivas a consecuencia de que en un almuerzo entre legisladores del pasado lunes surgieron hasta ahora dos casos positivos. El viernes el ministro estuvo con uno de ellos, el nacionalista Juan Straneo, suplente de Juan Sartori en el Senado, como informó El Observador. También había estado en esa reunión del viernes el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, quién fue avisado para que hiciera cuarentena. La otra diputada que hasta ahora dio positivo fue la frenteamplista Margarita Libschitz, que, una vez enterada, avisó a sus compañeros. "Como ya algunos sabrán, soy covid+. Hoy tuve el resultado", escribió en Twitter. "Mis contactos ya están avisados y seguirán las recomendaciones de sus prestadores. Sean responsables en el uso de la información privada de las personas", expresó la diputada que lamentó que sus familiares se enteraran por la prensa. Por su lado, Straneo dijo haber seguido con sus actividades normales hasta que supo que estaba relacionado al caso. Notificado por su colega Libschitz, y mientras su único síntoma era disfonía, llamó a su mutualista y dio positivo en el test rápido de covid-19 que le demandaron. El otro diputado que estuvo en el almuerzo y se hisopará este lunes es el nacionalista Juan Martín Rodríguez, informó El País. El diputado frenteamplista Daniel Caggiani había informado este sábado que había varios legisladores de su partido esperando el resultado de los hisopados.