“Minuto 120, algo me recuerda”: la emoción de Diego Aguirre y su guiño al gol de 1987, los cambios que hizo en Peñarol y las finales que se vienen

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, analizó el triunfo ante Liverpool por 1-0, con un agónico gol de Abel Hernández en la hora del alargue, para forzar las dos finales del Campeonato Uruguayo.

El DT analizó la variante táctica que hizo en el equipo al comenzar con una línea de tres en la defensa.

"Busqué alguna variante táctica con la vuelta de algún jugador porque no estaba conforme con el funcionamiento que estábamos teniendo y un poquito más de solidez defensiva, y a su vez buscar otros circuitos de juego. Era un poco arriesgado porque tuvimos solo dos días para entrenarlo, pero yo sentía que algo tenía que cambiar. Y la vuelta de Maxi Olivera me permitió esa figura de acuerdo al plantel que tenemos", dijo a VTV Plus.

Aguirre también explicó por qué puso a Camilo Mayada en lugar de Pedro Milans en el carril derecho. "Con ese sistema Mayada habitualmente ha jugado mucho ahí, es una posición que conoce perfectamente, con experiencia, muchas razones".

El DT fue consultado por el ingreso de Valentín Rodríguez para el segundo tiempo y su salida cunado iba a comenzar el alargue.

"Valentín se sintió, no fue una variante táctica, sino forzada porque sintió una molestia musuclar", dijo. "Ni me acuerdo quién entró…", agregó el DT, lo que dejó en claro que el partido tuvo muchos cambios y se hizo entreverado.

"Ahí entró Franco (González) y generó con su magia, abrió caminos y fue importantísimo en el gol", agregó luego de pensar unos segundos qué cambio había hecho.

El DT también habló del gol de Abel Hernández en el minuto 120 del alargue y los recuerdos que le generó.

"Minuto 120. Algo me recuerda. Fue muy emocionante vivir este momento. Hace mucho poquito que volví al club de mis amores, al club de mi vida, y vivir este momento", empezó explicando el entrenador sobre lo que significaba el gol que le trajo memorias de su gol en la final de la Copa Libertadores 1987, también cuando se terminaba el partido.

"Sé que no conquistamos nada, que esto es solo un partido y nos da derecho a dos más. Pero me emocionó muchísimo poder gritar un gol de esa manera. Me vinieron mil recuerdos. Me emociona todo lo que estoy viviendo. Fue muy rápido, mi vuelta, hace dos semans que estoy en el club y ese gol de Abel", continuó relatando.

El DT reveló una charla con el delantero. "Lo puedo decir. Cuando estaba descartado y todos decían que no llegaba, le dije a Abel: 'Te preciso para el gol, para los 15 minutos finales'. Y le dije, 'no le des más bola a nadie. Te preciso para 15 minutos'. Abel se lo merece porque tenemos una linda amistad de muchos años".

Sobre el aspecto motivacional, dijo que fue algo que trabajaron "bastante". "La verdad que sí. Parece que toda funciona porque ganamos el partido, pero intentamos buscar soluciones para un equipo que no estaba pasando un buen momento. La verdad, fue eso".

Con respecto a la salida de Matías Arezo, dijo que “había estado un poquito con una situación de calambre”. “Sacás al goleador con un hombre de más y no se entiende, pero hay razones que tenemos los entrenadores que no podemos andar explicando. Seguro me iban a criticar si hubiéramos perdido, pero como ganamos nadie va a decir nada”.

Aguirre dijo que desde que dejó Peñarol le había resultado "imposible" gritar un gol así.

"Es un sentimiento que es tremendo Peñarol. Es más fuerte que cualquier otra cosa. Fueron muchos años afuera y se dio de forma repentina, por ahí sin esperarlo. Estoy más grande, más nostálgico, disfruto cada segundo en Los Aromos, miro los cuadros, donde está toda la historia, recuerdo momentos como jugador... Todas esas cosas me están pegando fuerte".

"Ahora a prepararnos para el partido del miércoles y el del sábado, van a ser muy difíciles, Liverpool demostró que es un buen equipo, por algo está donde está. Hasta me parece que era favorito...".

Ante la consulta de si Liverpool era favorito, dijo: "No, eso decían, yo no sé. Está bien. Pero peñarol también tiene sus armas y su historia, así que hoy todo ayudó, la expulsión del rival, hay cosas que te favorecen en un partido como esa expulsión que creo que fue determinante para poder ganar".

Aguirre confirmó que tras el partido el plantel iba a concentrar porque "hay que alimentarse bien, descansar, charlar y mejorar cosas porque lo que viene va a ser más difícol todavía".

Noticia en desarrollo