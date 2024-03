Mirá el momento musical de Ryan Gosling que conquistó a las redes en el Oscar 2024

Fue, por supuesto, Ryan Gosling con su papel nominado al Oscar de Ken en Barbie el que se robó el espectáculo, ya que con un traje de lentejuelas rosa y guantes a juego interpretó I'm Just Ken, la melodía pop-rock que luchaba por mejor canción original.

El premio recayó finalmente en Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, autores de otro éxito ya consagrado de la banda sonora del filme de la mítica muñeca: What Was I Made For?.

Pero fue Gosling quien puso al público a cantar al ritmo de la ocurrente canción sobre la naturaleza de la masculinidad.

AFP

El Dolby Theatre se inundó de una luz rosa púrpura cuando la cámara enfocó a un Gosling con gafas de sol entre el público, justo detrás de su compañera de reparto Margot Robbie, que no podía mantener la compostura mientras empezaba a entonar el tema.

Mientras subía al escenario, se le unieron Mark Ronson —que produjo varios temas para la cinta dirigida por Greta Gerwig— a la guitarra y un grupo de bailarines masculinos con sombreros de vaquero.

Sus coestrellas Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa y Scott Evans también se sumaron, al igual que el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, y Wolfgang Van Halen, para recrear el ballet de ensueño de la película.

La gala adquirió el aura de un karaoke nocturno mientras Gerwig, su compañera de equipo America Ferrera y Emma Stone cantaban al micrófono de Gosling.

La elaborada actuación tuvo impacto: "Se me rompió el vestido", dijo una abrumada Stone al recoger el premio a la mejor actriz por su papel en Pobre criaturas. "Creo que ocurrió durante I'm Just Ken. Estoy bastante segura", bromeó.

