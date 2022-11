Mirá lo que prometió Ruglio en campaña, a este 2022 de Peñarol para el olvido

La derrota de Peñarol en la definción por penales ante La Luz de la Copa AUF Uruguay de este martes en el Estadio Centenario, ha tenido consecuencias respecto a insultos de los hinchas hacia los jugadores.

Al final del partido, con la eliminación consumada, los insultos pasaron a la agresión contra el ómnibus que trasladó al plantel, como informó Referí.

El técnico Leonardo Ramos se fue en silencio del Centenario, sin brindar declaraciones tras la eliminación. Si bien tiene contrato, su continuidad en el club quedó en riesgo y será analizada en las próximas horas por el consejo directivo.

¿Y el presidente Ignacio Ruglio? No brindó declaraciones luego de la eliminación, ni mostró hasta el momento autocrítica en su estado de Whatsapp, la forma tradicional en la que se expresa habitualmente.

D. Battiste

Ruglio, Bengoechea y Cedrés en la presentación de estos últimos para el área deportiva del club

Lo que prometió Ruglio en 2020

En octubre de 2020, a pocas semanas de las elecciones, Ruglio brindó una entrevista al programa Punto Penal de canal 10.

Así le hablaba a los socios carboneros: "Dennos la oportunidad, préstennos el voto, volvamos a la época gloriosa, a aquella vieja canción que se cantaba a la salida de los vestuarios en la década de los '60: 'Peñarol es formidable, Peñarol es colosal'. Volvamos a ese Peñarol. Por favor, no nos condenen tres años más".

Y añadió: "Siempre digo lo mismo: no me gusta la gente que siempre critica y después cuando alguien viene y le dice 'bueno, dale, ahora llegó tu turno de agarrar', no saben qué hacer. Bueno, nosotros nos dedicamos a ser coherentes durante estos seis años (previos a las últimas elecciones) y les dimos pelea de adentro y ahora les decimos, no fuimos toda la vida 'criticadores' profesionales, nos preparamos para gobernar al club".

Diego Battiste

Ruglio en la presentación de Leonardo Ramos como nuevo técnico

Ruglio entonces expresó: "Préstennos el voto, dejen que eso pase, déjennos gestionar tres años el club, les prometemos que lo vamos a hacer bien, y después en tres años nos juzgarán. Los errores que se cometieron, no los vamos a cometer. La gente con la que nos rodeamos (Pablo) Bengoechea, (Gabriel) Cedrés, Álvaro Queijo, el gran Eduardo Zaidensztat, esa gente lo va a hacer bien. Yo voy a trabajar la AUF como presidente de Peñarol para volver a recuperarla. Es decir, siguen destrozando al club, y hay gente que los sigue votando. Les pedimos por favor que confíen en nosotros, y después en tres años hablamos, pero Peñarol va a cambiar, tiene con qué cambiar y estamos llenos de fe y de ilusión de que lo vamos a hacer".

Desde que Ruglio es presidente, en cuanto a títulos, Peñarol logró el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo 2021, y la Supercopa Uruguaya 2022.

Aquí se puede ver el video de los dichos del presidente mirasol semanas antes de las elecciones: