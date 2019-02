Mónica Rivero, de denunciada como desaparecida a sospechosa de robo millonario

El 13 de febrero de 2017, la contadora Mónica Rivero se despidió de su esposo como cualquier otro día. Le había pedido que la dejara en una peluquería de la calle Ramón Anador, en el barrio montevideano de Parque Batlle, pero pasaron las horas y nunca volvió a casa. Su familia denunció la desaparición.

La investigación policial se tornó más compleja a los pocos días. Las cámaras de seguridad de la automotora Julio César Lestido, donde Rivero se desempeñaba como tesorera, habían registrado a la mujer robando US$ 200 mil tres días antes de ser vista por última vez, y la empresa hizo la denuncia.

Luego de una investigación interna, la automotora amplió la denuncia, y marcó que en un período de dos años habían desaparecido US$ 2,5 millones. Ante la posibilidad de que se tratara de un caso de lavado de activos, la Justicia de Crimen Organizado tomó el caso.

La investigación de la fiscalía se basó en la sospecha de que Rivero robaba el dinero de la empresa, y luego alteraba las facturas y los informes que enviaba a la auditora para que no se descubriera la maniobra. La investigación llegó a que ella, dos hermanos y su esposo eran jugadores VIP del casino Enjoy en Punta del Este, donde habían gastado más de US$ 4 millones en los últimos años.

La magistrada además dispuso el cierre de fronteras para los cuatro apostadores, y mantuvo la incautación de bienes hecha en varios allanamientos y del dinero que tenían en el Banco República.

Antes de esto, el hermano y el esposo de Rivero habían declarado que si bien jugaban con la contadora en el casino, desconocían el origen del dinero. La otra hermana de Rivero, que también estaba siendo investigada, intentó suicidarse antes de que la policía la detuviera y tuvo que ser internada, informó Subrayado en su momento.

En estos dos años el caso había quedado atrás por la falta de avances en la investigación policial. Sin embargo, la policía de Rocha capturó este miércoles a la contadora prófuga en una casa de la localidad de Barra de Chuy, fronteriza con Brasil.

El hermano de la mujer Fernando Rivero había declarado al tiempo de la desaparición que no habían recibido denuncias sobre el paradero. "Nadie ha dicho que la ha visto. Desde el principio. Hubo gente que vio a personas parecidas, pero no era ella", dijo a Montevideo Portal en ese entonces, y agregó: "No sé qué pasó. De lo que sí estoy seguro es de que mi hermana jamás nos dejaría. Acá algo pasó. No sé qué".

Durante su desaparición también fue consultado el vidente Aquistapace, quien había dicho al mismo portal que creía que estaba viva, en una ciudad del interior, pero con un aspecto distinto del que había sido vista por última vez. "No me generaba desprendimiento, lo que significa que no estaba fallecida. Estaba como oculta en un lugar, y luego di unas referencias, que escuchaba el pasaje de una ruta", expresó.

"Lo que me llama la atención es que la veo rubia y con anteojos de color celeste", expresó en ese medio.

La captura de la extesorera de Julio César Lestido es clave para determinar qué pasó con los US$ 2,5 millones faltantes.