Montevideo más aislada que nunca

Como buenos pobres que éramos (nos faltaba plata pero nos sobraba imaginación), de manera seguida íbamos a un baldío en la ruta 101, cerca de la pista del aeropuerto de Carrasco, a ver despegar y llegar a los aviones que venían de todas partes. Éramos siempre los mismos, tres, e imaginábamos cómo sería el lugar tan remoto a donde llevarían aquellos pájaros metálicos enormes, que hacían tremendo ruido que para nosotros era música de esferas celestiales. De los tres, uno hoy es médico, y muy bueno, el otro murió (no volví a verlo luego de la escuela, pero me dijeron que un cáncer fulminante lo liquidó siendo aún joven, cuando hacía sus primeros pesos como escribano), y el tercero es este que ahora usted está leyendo.



Eran los tiempos de la infancia, no sé si los mejores de la vida (ni tampoco los menos problemáticos), pero sí de los más fecundos en cuanto a libertad de imaginación. Con solo imaginar que éramos pasajeros del avión jet a punto de salir, podíamos llegar a cualquier sitio del planeta. En first class. Además, en ese entonces, fines de la década de 1960, Uruguay era un país mucho más cosmopolita, culto y educado que el de la actualidad. No sobraba la imaginación colectiva, pero tampoco faltaba en exceso como en el pobre presente. La gente leía libros en serio (no sobre Sendic ni sobre otros asuntos políticos de corta vigencia), conversaba en los iluminados cafés céntricos (la capital estaba llena de ellos) sobre la película europea que recién había visto, y creía que la vida podía ser mejor, pensando sobre algo más allá de lo meramente actual y sintiéndose parte del resto del mundo; no mirándose al ombligo para sentirse con orgullo un analfabeto perfecto, como está de moda serlo. Aquel era otro país, perdido para siempre, de manera irremediable.



Era el país al que llegaban las principales aerolíneas. KLM, Air France, Alitalia, Iberia, SAS, Varig, Cruzeiro, BOAC (British Overseas Airways Corporation), Lufthansa, Panair do Brasil, ¡Braniff!, y Pan American, mi favorita, por los colores y el incounfidible logo, que nunca ha sido superado. Había días en que el aeropuerto era una especie de ONU, por los viajeros locales e internacionales que iban y venían, y por los modelos de aviones utilizados, que eran la razón principal por la cual nos hacíamos la rabona: para ir a verlos, y oírlos (el sonido de sus motores, turbinas o hélices, era y es lo más moderno de nuestra época): Boeing, McDonnell Douglas, Comet, Vickers Viscounts, Lockheed, Caravelle. Entre los problemas que el país enfrentaba, que eran muchos y que terminaron mal, no estaba sentirse un confín alejado y desconectado de todo. Qué épocas. Qué país que dejó de serlo como de golpe (la memoria no entiende los procesos lentos del recuerdo). Había conexión directa con Estocolmo y Amsterdam. En eso no tan menor, éramos el primer mundo.



Pasó el tiempo, pasó una cantidad de años, hasta que un día el país amaneció con José Mujica como presidente. Con entusiasmo basado más en la irrealidad que en los datos demográficos provenientes de la realidad (somos un país con pocos habitantes), hubo quienes imaginaron al aeropuerto de Carrasco convertido en hub internacional. Entre las aerolíneas que comenzarían a volar a Montevideo figuraban tres de las más poderosas de la actualidad, Qatar Airways, Turkish Airlines y Air China. No solo nunca llegaron a operar en nuestro país, sino que desapareció Pluna, que en una época soñó con hacer vuelos directos a Miami. Luego reapareció Air France, pero así como vino se fue, más pronto de lo previsto. Y ahora otras le han seguido los pasos (Sky Airline) o reducido drásticamente sus frecuencias (Avianca, Amaszonas, Aerolíneas Argentinas). La pérdida de conectividad se transforma por consiguiente en sinónimo de aislamiento. No hace mucho, el Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. Cesáreo L. Berisso (MVD) iba a ser la versión sureña del Abu Dhabi International Airport (AUH). Miren en lo que se está convirtiendo.