Movilidad alcanzó el mayor registro desde que se declaró la emergencia sanitaria

Este fin de semana Uruguay registró sus dos primeros días sin muertos por covid-19 desde diciembre. Y esto se da, a pesar de que la semana anterior la movilidad en el país alcanzó su punto máximo desde que el gobierno declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.

La “correlación importante” entre los indicadores de movilidad y la tasa de reproducción de contagios (R) de coronavirus que habían detectado los científicos en el peor momento de la pandemia en el país ya no se visualiza y la explicación son las vacunas y su aplicación masiva en el país que disminuyeron de forma significativa la transmisión del virus.

Los datos de movilidad de Google, procesados por el Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad), muestran que el jueves 5 de agosto (último dato disponible) se alcanzó el pico máximo de movilidad desde que se detectaron los primeros casos de covid-19 en Uruguay.

Esos números indican cómo evolucionó la cantidad de visitantes en distintos lugares clasificados en tres categorías (de las seis que ofrece Google). Se trata de los lugares de trabajo, lugares de ocio y tiendas y lugares de residencia y están comparados con los días de referencia tomados por Google. Un valor de referencia representa un valor normal en ese día de la semana en época previa la pandemia. La media fue calculada en el período de cinco semanas comprendido entre el 3 de enero y el 6 de febrero del 2020.

El dato del jueves 5 de agosto de 2021, de 8,5 puntos, todavía está por debajo del valor de referencia previo a la emergencia sanitaria, según los cálculos de movilidad realizados por el Guiad. Es decir, el punto máximo de movilidad desde que se declaró la emergencia sanitaria todavía no alcanzó los niveles prepandemia.

A partir del 13 de marzo del 2020, cuando se detectaron los primeros casos de covid-19 en Uruguay, la movilidad cayó drásticamente y llegó a su punto más bajo el viernes de Semana Santa de ese año. Desde entonces comenzó a aumentar de forma irregular hasta mediados de noviembre.

En esa época, Uruguay empezó a registrar un crecimiento de los casos de covid-19 y el Poder Ejecutivo tomó, a principios de diciembre, medidas para reducir la circulación. Eso generó un cambio en la tendencia y el movimiento de personas cayó hasta llegar a su mínimo los primeros días de enero, en línea con la temporada veraniega. A mediados del primer mes del año, nuevamente empezó a aumentar para llegar a un nuevo pico a principios de marzo.

En ese momento, el aumento de movilidad –impulsado entre otras cosas por el inicio del año lectivo- generó un aumento de casos. En mayo, el peor momento de la epidemia, el Guiad elaboró un informe donde establecía una “correlación importante” entre la movilidad y la tasa de contagios. A grandes rasgos ese informe mostraba que el registro de movilidad permitía adelantar con gran precisión la evolución de la epidemia en 18 días en momentos de gran cantidad de casos. La movilidad de un día representaba la tasa de contagios de 18 días después.

Guiad

Informe del Guiad en mayo de 2020

El 23 de marzo el gobierno volvió a tomar medidas para reducir la movilidad y, nuevamente, en el final de la Semana Santa (2 y 3 de abril) se registró el piso de circulación. Por ese entonces, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, aseguró que no era suficiente la reducción que se había registrado para generar una baja en los contagios.

De todos modos, el gobierno no tomó nuevas medidas para bajar la circulación que empezó a aumentar de forma irregular y Uruguay atravesó entre mediados de marzo y principios de junio la peor parte de la epidemia del covid-19. Desde el 15 de marzo se registraron el 88% de las muertes totales por covid-19 en Uruguay.

Sin embargo, a partir de fines de junio la campaña de vacunación masiva comenzó a hacer efecto y la relación entre movilidad y contagios se rompió. A tal punto, que desde esa fecha la circulación viene en aumento y la tasa de contagios en caída.

Nota metodológica

Para calcular la movilidad se utilizó la metodología que usa el Guiad. De los seis indicadores publicados por Google, se eligen los relativos a lugares de trabajo (T), zonas residenciales (R), y tiendas y espacios de ocio (O), y se combinan de la siguiente forma: 0.5*(T+O-R).



Para graficar la tasa de Reproducción R, en tanto, se utilizaron los publicados por Our World in Data que si bien no coinciden exactamente por los manejados por el GACH en el monitor, igual sirve para mostrar cómo se rompió la correlación entre movilidad y contagios.