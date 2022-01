MSP modificó criterio de testeos y aislamiento por covid-19

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este martes cómo será la nueva política de testeo frente al avance de la variante ómicron de covid-19, que trae como mayor novedad el cese de la obligación de hisoparse cuando una persona es contacto de un caso positivo, pero permanece asintomático. Esto ya ocurría para los vacunados con tres dosis, pero ahora se extendió al resto de la población. Si la persona no se encuentra dentro de un grupo excepcional que la cartera describió y es contacto sintomático de un positivo, deberá realizarse un test de antígenos en el momento.

Este grupo para el que el MSP determinó exigencias particulares está compuesto por los trabajadores de servicios esenciales, comunidades cerradas, grupos de riesgo y trabajadores que requieran certificado médico para justificar el ausentismo laboral. Si una persona con estas características fue contacto de un positivo y cuenta con síntomas, deberá hacerse un test antígeno inmediatamente y, de resultar negativo, un PCR en 48 horas.

Todo esto a excepción de “aquellos que asisten o residen en comunidades cerradas o con grupos de riesgo donde se identifique uno o más casos confirmados”. Si este fuera el escenario, se debe realizar un examen antígeno inicial y un PCR al quinto día de la exposición.

La cartera expone diferencias si la persona en cuestión perteneciera a una comunidad cerrada o perteneciera a un entorno en el que ocurrió un brote. Allí se debe someter a una prueba de antígenos inmediatamente y hacer cuarentena por cinco días —comenzando el día de la exposición—. Al finalizar la cuarentena, tendrá que realizarse un test PCR. La normativa es la misma para quien tuvo contacto con un conviviente positivo y no está vacunado o tiene solamente dos dosis y hace más de 180 días que se vacunó.

En el caso de las internaciones, solo se hisopará a quienes sean sospechosos de portar el virus o hayan estado en contacto con un caso confirmado. El nuevo protocolo determina que se deberá realizar un test antígeno y de ser negativo, un PCR a las 48 horas.

El ministerio aclaró que el grupo de riesgo está conformado por mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas con Síndrome de Down e inmunodeprimidos. Por otra parte, el personal esencial está compuesto por trabajadores de la salud, policías, bomberos, militares y personal de entes públicos esenciales entre los que se describe a UTE, Antel, OSE, transporte, recolección de residuos y servicios fúnebres.

Si bien el presidente, Luis Lacalle Pou, había descartado cambiar la política de testeo hace poco más de una semana, en la misma instancia el ministro Salinas había expresado la necesidad de avanzar hacia un "control funcional" de la pandemia. El mandatario manifestó que el Poder Ejecutivo destina US$ 1 millón por día para realizar test de covid-19.

"Nosotros, en una actitud desde nuestro punto de vista más garantista, no vamos a proceder de esa manera (no testear asintomáticos) y les queremos dar un dato que para nosotros es relevante: el Uruguay gasta casi US$ 1 millón por día en test. Igualmente vamos a seguir haciendo test a los asintomáticos", aseguró Lacalle en conferencia de prensa.

