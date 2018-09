Mujica busca en el FA a un "candidato independiente"

El expresidente y líder del MPP, José Mujica, continúa en la búsqueda de un "candidato independiente" para impulsarlo como precandidato en las elecciones de 2019 por el Frente Amplio, ya que a su entender un postulante que reúna el apoyo de varios sectores del oficialismo sería el mejor remedio para salvaguardar la unidad de la coalición de izquierdas.

Con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez (Partido Socialista), la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el secretario general del Sunca, Óscar Andrade (Partido Comunista), en carrera por competir en la interna frenteamplista de 2019, Mujica volvió a referirse este lunes durante el relanzamiento del Espacio 609, la expresión electoral del MPP, a la puja interna de las candidaturas en la coalición de izquierdas.

"He luchado y sigo luchando a ver si encontramos alguna fórmula que permita juntar dos o tres espacios para llevar algún candidato independiente que nos pueda servir a todos porque la enfermedad en nuestro tiempo son los peligros de la unidad futura del Frente", dijo Mujica en conferencia de prensa. "Se está retirando, por cuestiones biológicas, una generación que vivió muy intensamente el costo de la unidad y quisiera tener candidatos comunes pero no sé si es posible. Hasta ahora he hecho muchos esfuerzos y he recogido un espléndido fracaso", agregó.

El expresidente aseguró el fin de semana en declaraciones a Canal 12 que el cargo de vicepresidente "es más aliviado" que el de presidente y dijo que “capaz que sí” se postula para ese cargo. “No sé. Nadie me lo propuso. Lo que sí sé es que le voy a dar una mano a los compañeros”, dijo.

Más allá de esas declaraciones, en el MPP todavía hay dirigentes que tratan de convencerlo para que acepte ser candidato. El movimiento es seguido de cerca por todos los otros contendientes a la presidencia por el peso electoral que tiene Mujica y que llevó al MPP a ser primera fuerza dentro del oficialismo.

El hijo de Wilson

El expresidente dijo en conferencia de prensa sentirse honrado por la adhesión de Juan Raúl Ferreira, el hijo del caudillo del Partido Nacional Wilson Ferreira, al espacio 609 del Frente Amplio. “La política significa puertas abiertas para ir y venir. Yo de joven fui militante del Partido Nacional. No soy de gajo tampoco como tantos otros. Me parece que es natural y que le hace bien al país”, sostuvo.

Mujica indicó que Wilson le parecía una de las patas tradicionales de la política del país y que los representan “un capital común de la nación”. “Los muertos ilustres no tienen divisa, son divisas”, agregó.

Palos a los blancos

Juan Raúl Ferreira dijo que los blancos dejaron de lado los lineamientos de otros caudillos como Aparicio Saravia y que en la actualidad esas figuras solo ocupan el puesto de “líder romántico”. “¿Qué queda en el Partido Nacional del pensamiento social de aquel paisano que representaba el pobrerío gaucho, a la gente de los rancheríos? Nada”, dijo. Además, agregó que si su padre estuviera vivo, el Partido Nacional no viviría esta situación.

Ferreira dijo a El Observador que decidió llevar el “wilsonismo” al Frente Amplio porque “no había voluntad política de la máxima dirigencia”. “(En el Partido Nacional) quienes se definían como más progresistas son los que hacen las propuestas más reaccionarias”, dijo.

El arribo del político al Frente Amplio ocurrió luego de que este no se sintiera representado por los dirigentes, espacios y propuestas del partido y por advertir, según dijo, que existía un “anti wilsonismo”. “Creo que en el Partido Nacional no se lleva el proyecto wilsonista”, indicó y agregó que si bien el Frente Amplio no es “wilsonista”, si es progresista al igual que lo era su padre y por ende ahí era donde debía desarrollar su trabajo.

Acerca de su elección por el Espacio 609 del expresidente Mujica, Ferreira dijo que se le prometió “independencia y libertad”, que la figura de Mujica a nivel mundial tiene un peso muy importante. y que cuenta con un gran alcance dentro de los votantes blancos del interior. Consultado por los candidatos del Frente Amplio para las próximas elecciones, el nuevo integrante del Espacio 609 dijo que no haría comentarios.