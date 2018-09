Mujica se bajó del avión y arrancó su campaña para "mover la modorra" del FA

Todavía con los aplausos retumbándole en los oídos, José Mujica volvió de su gira rock star de Europa para mover las aguas frenteamplistas que de a poco empiezan a generar alguna ola hacia junio del año que viene. El partido de gobierno aún debe resolver el menú electoral pero el calendario se hace largo ya que el Congreso del partido recién será el 1° de diciembre. Sin embargo, más allá de los tiempos formales pautados por su estatuto, hay factor que puede acortar el tiempo para proclamar las precandidaturas. Luego de su gira internacional, el expresidente de la República ya planifica recorrer varias localidades del interior del país, que finalizará antes de que comience el último mes del año.

La gira por el interior le implicará una mayor exposición de la que naturalmente tiene, un contacto directo con la militancia y, por ende, un sabor a campaña electoral imposible de obviar. Si bien tanto el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, como los ministros Ernesto Murro (Trabajo) y Carolina Cosse (Industria) –los tres que suenan más fuerte como contendientes en la interna del FA- tienen salidas públicas reiteradas y parecen haberlas aumentado en las últimas semanas, ninguno se ha parado todavía frente a los futuros votantes con pose de precandidato, algo que a Mujica no le será sencillo eludir por más que él mismo hay reiterado que esta vuelta no será actor principal.

En su propio sector reconocen que, pese a las reiteradas negativas del exsenador del MPP a candidatearse, “hay una franja de la población” que lo sigue mirando como un posible futuro presidente. “Le está costando al Pepe convencer a la gente que no va a ser candidato”, dijo a El Observador el intendente de Rocha y dirigente emepepista, Aníbal Pereyra.

Precisamente tal vez ese sea uno de los puntos que movilice las precandidaturas dentro de la interna de la coalición de izquierda. Porque si bien la gira de Mujica es vista como una fortaleza para todo el FA, lo cierto es que su figura predomina mucho más que el partido al que pertenece que, como él mismo ha dicho, necesita buscar un líder renovador. “Ningún partido político ha podido mantener esa jerarquía de presencia en la población (como Mujica), pero el nudo que tiene que sacar el FA no es menor. Es dar el paso en cuanto a referentes que hagan el recambio”, insistió Pereyra. El diputado del MPP Alejandro Sánchez fue en la misma línea. “Mujica renunció al Senado y fue claro que no renunciaba a hacer política. Para nosotros es muy importante porque es un referente también a nivel internacional. Va a militar hasta las últimas horas, desde ahora con mucha más libertad”, sostuvo al ser consultado por El Observador.

La necesidad de que Mujica siga jugando en la cancha política es un mensaje que los dirigentes de su sector repiten a diario y una idea que siguen planteando con la misma fuerza que antes de que rechazara una nueva precandidatura. Esto es así porque entienden que lo siguen necesitando como líder y que “lo que se precisa es empezar a mover un poco la modorra”, según dijo a El Observador el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. “No hay mejor político con presencia en el interior. Es un capital político que tiene que salir, como siempre lo dijimos. Es más que necesario. Es como si me preguntaran por Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado”, dijo.

Sin embargo, como líderes partidarios hay una diferencia entre Sanguinetti y Mujica. Si bien ambos tienen el timón de un sector, el Partido Colorado ya tiene precandidatos proclamados que empezaron a recorrer el país con junio en la mente. El ejemplo más reciente es el del líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi, quien logró concretar una reunión del otro lado del charco con el presidente argentino Mauricio Macri en el peor momento de su gobierno y que se encuentra de recorrida continua por Montevideo y el interior desde que se lanzó a la arena política.

En cambio, ni Murro, ni Cosse ni Martínez han realizado actividades partidarias en las que puedan dejarle claro a la militancia que es a ellos a quienes deben mirar en menos de un año. Sin embargo, también es notorio que han tenido mayor exposición pública en las últimas semanas. “Yo no organizo actividades. No tengo aparato, no tengo plata. Voy a donde me invitan”, dijo Murro a El Observador hace algunos días.

Los jerarcas que suenan más fuerte para competir en la interna mantienen más que nada reuniones sectoriales. Hace un par de semanas, el Partido Comunista convocó a Cosse y Murro para conocer a qué aspiran si ocupan esos puestos y el Partido Socialista dio su respaldo a Martínez. Mientras tanto, Mujica termina de delinear sus recorridas por el interior que lo tendrán en persona donde cualquier precandidato debería aspirar a estar: entre los votantes.