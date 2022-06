Mujica sobre habilitación a cables: "En Antel querés competencia pero en el puerto no"

El expresidente José Mujica cuestionó este jueves la resolución del Poder Ejecutivo que habilitó a cinco cableoperadores de Canelones, Colonia y Montevideo a prestar servicios de internet en sus áreas de cobertura.

"Me suena a literatura de ocasión", dijo a El Observador.

Mujica comparó esa decisión con el acuerdo que alcanzó el gobierno con Katoen Natie al concederle a la empresa belga la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) por 50 años –a partir de 2031– hasta 2081. "Hay una literatura de la competencia buena, porque 'nos obliga a mejorar'. Ah, ¿si? Eso me lo decís en Antel y en el puerto me cortaste las patas, en el puerto no querés competencia, le das todo a uno", apuntó.

La visión del líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) contradice al argumento oficialista que sostiene que la modificación busca dar "más libertad" y generar "más opciones para los usuarios", además de alimentar la "competencia".

"Tengo desconfianza. Porque mañana viene Clarín, Globo u otro y se compra el grueso de los cables que andan en la vuelta y se queda con buena parte del sistema de comunicación. Estamos en un momento de internalización de la economía, tenemos que darnos cuenta. Acá cualquiera que venga con un negocio arrasa. Y si eso vos lo dejas así, estoy convencido que va a pasar", subrayó el expresidente frenteamplista.

El pasado viernes, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, había señalado a El Observador que lo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo era “simplemente cumpliendo con el derecho”, ya que no hay ninguna norma –en función de la declaración de inconstitucionalidad– que “impida que aquellos cableoperadores que pretendan brindar servicio de internet por cable cumpliendo con las condiciones que tiene que tener, puedan hacerlo”.

“Esto es dar es más libertad. Hay más opciones para los usuarios y obviamente que va a haber más competencia pero la competencia es buena en muchos aspectos, no hay ninguna razón por la cual alarmarse”, afirmó por entonces.

A pesar de reconocer que no cuenta con demasiada información sobre el tema, Mujica visualiza que el gobierno "abrió una caja de Pandora" y comenzó a volcarse por "no apostar a las empresas del Estado", según dijo a La Diaria.

El dirigente entiende que la decisión, que habilitó a cables a ofrecer internet, “rompe los ojos" y "habrá que ver las consecuencias" que deja.

"Acá cualquiera que venga con un negocio arrasa", concluyó.