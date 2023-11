Mujica dijo que con Milei "hay peligro de represión" en Argentina

El expresidente José Mujica alertó que con Javier Milei en la presidencia argentina, tras el triunfo de este domingo, "hay peligro de represión".

"Las democracias no son infinitas si no le dan respuesta a la gente y eso tiene que ser un llamado de responsabilidad que tenemos que cuidar lo que tenemos. Pienso que hay peligro de represión y lo que viene después no sé. Porque por tradición el pueblo argentino acude al bombo y a la calle y a la movilización y la respuesta que dé el gobierno ahí se sabe dónde empieza y no dónde termina. Eso es lo más peligroso que veo", dijo este martes en diálogo con Arriba Gente de Canal 10.

Mujica señaló que "Argentina siempre nos tiene acostumbrados a resultados sorpresivos". Según el expresidente "no hace tantos años" también se decía, como ahora, desde el país vecino "que se vayan todos" y "cuestiones por el estilo".

De todas formas, sostuvo que "la hiperinflación tiene un efecto devastador no solo en la economía, en la sociedad y en las relaciones políticas".

También dijo que "hay una parte" de voto castigo al kirchnerismo, pero apuntó al predecesor de Alberto Fernández, Mauricio Macri. "Es paradojal la historia, porque hay una responsabilidad del macrismo también en esto que pasa", afirmó.

Finalmente, consultado sobre si Milei terminará su mandato, respondió: "Si modera, si lo politizan un poco más, podrá terminar. Si mantiene esa actitud explosiva, beligerante y atropelladora puede pasar cualquier cosa. No lo deseo".

Lo que había dicho Mujica de Milei y Milei de Mujica

En agosto a Mujica le habían consultado sobre la posibilidad de que Milei fuera el presidente de Argentina y exclamó: "¡Socorro!".

"No porque sea de derecha. Me parece un loco. Ahora la cosa vino de locos", explicó Mujica según consignó Telemundo.

Milei entonces le respondió que el expresidente uruguayo "es parte del Foro de San Pablo", sus "enemigos", y "socio del kirchnerismo", por lo que "no le sorprende" que diga esa "barbaridad".

El ahora presidente electo, en entrevista con La Previa de Radio Mitre, se definió a si mismo como una "espada a nivel internacional de las ideas de la libertad" que combate "socialistas" a "nivel mundial". Entre ellos englobó a Mujica, a quien pidió que "discuta las ideas" con él.

"Qué diga por qué adhiere a una ideología que ha sido siempre en todo lugar un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural", criticó el candidato liberal, y agregó que "esos asesinos mataron a 150 millones de personas".

En octubre, Mujica pronosticó que el balotaje de este domingo iba a ser "medio parejo" y que él apostaba "por Massa".

"No porque sea Dios, no porque sea perfecto, pero el otro me parece un mono con ametralladora", añadió en una rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Mujica llamó a votar por Massa

Semanas más tarde, ya a mediados de noviembre, reiteró su argumento y dijo que votaría a Massa.

"Si yo fuera argentino -que me siento más que hermano en mi fuero íntimo- ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción, sé que lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional", declaró en un video consignado por Infobae.