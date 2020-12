Mujica: "Lo que más me emociona de Tabaré es la ceibalita"

Los camarógrafos, periodistas y fotógrafos rodearon el auto en el que José Mujica esperaba el domingo la salida del cortejo de Tabaré Vázquez de la sala velatoria Martinelli. “Lo que más me emociona de Tabaré cuando lo recuerdo es la ceibalita, porque se dio cuenta a tiempo que la etapa que venía era de un mundo digital y que probablemente a los más pobres les iba a costar porque iban a llegar tarde. Se desparramó por el interior y apuntó a los niños más postergados”, manifestó conmovido el expresidente, desde el asiento del acompañante del automóvil, que saldría en breve como parte del cortejo detrás de los familiares de Vázquez.

Recordó que cuando se hablaba con Tabaré Vázquez no se podía eludir su mirada como médico. Destacó la preocupación histórica del país por su sistema de salud "sobresaliente" en América Latina, y en particular la batalla de Vázquez contra el tabaquismo y por presupuesto.

Comentó que no podía con su condición de médico: "La ultima vez que hablé con él me preguntó: '¿Dormís bien?' Él estaba peleando con la muerte pero no podía olvidar su oficio, sabía que por mi edad yo tenía que tener problemas para dormir", contó.

Mujica aludió a la condición más universal de Vázquez, más allá de su partido. "Recuerdo algo que dijo un compañero poeta: Los hombres grandes no tienen divisa, son la divisa cuando se van. Por eso Tabaré no es solo del Frente. Es del pueblo uruguayo y de La Teja, de los postergados".

Consideró que Vázquez deja un enorme desafío por delante, y que la mejor forma que tienen las nuevas generaciones de homenajearlo “es seguir militando por un país mejor”.

Por su parte, la exvicepresidenta Lucía Topolansky señaló que Vázquez quedará en la historia. "Fue el primer mandatario de izquierda cuando se anunciaba por todos lados que era imposible tener un gobernante de izquierda. Demostró que esa no era la realidad y había otras miradas posibles", dijo sobre cómo sería recordado.