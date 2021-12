Multarán al diputado Daniel Peña por seguir construyendo su casa en Punta Ballena pese a intimaciones

El diputado Daniel Peña (Partido de la Gente) será multado porque continuó construyendo su casa en Punta Ballena pese a la intimación de la Intendencia de Maldonado a suspenderla, emitida a mediados del 2021. Según dijeron a El Observador fuentes de la comuna, se hicieron barandas, muros y puertas en un momento en el que debían estar paralizados los trabajos, aunque el legislador niega que eso sea cierto. Peña también había sido exhortado por la intendencia a corregir una canaleta que había construido fuera de la normativa porque perjudicaba a algunos vecinos, pero la corrección de esa obra resultó perjudicial para otras viviendas de la zona. La intendencia decidió multarlo con una cuantiosa multa que se verá reflejada en la próxima contribución inmobiliaria, que se aplicará el 1 de enero.

Los vecinos lo denunciaron ante la intendencia y ante la Junta Departamental en 2020 por la obra de la casa de 345 metros cuadrados realizada sin permiso definitivo, y excediendo los máximos de altura permitidos. Además, plantearon que se ven perjudicados porque debido al relleno que hizo del terreno las aguas pluviales de una cañada que pasaba por ese predio se desvían inundando sus casas cada vez que llueve y provocando erosión.

Casa del diputado Daniel Peña en Punta Ballena

Pese a que la comuna lo intimó a suspender la obra el 22 de diciembre y luego, en febrero, le denegó el permiso por no estar ajustado a las normas, el legislador continuó adelante. Recién ante una nueva intimación, motivada por los reiterados reclamos de los vecinos, de la Dirección de Control Edilicio de Maldonado del 7 de julio que establecía que debería "paralizar las obras de forma inmediata" y que de no dar cumplimiento se tomarían acciones judiciales, accedió a parar la obra. Sin embargo, la casa que fue construida por un método de hormigón prefabricado que es muy rápido y hoy está prácticamente terminada.

En esa instancia también fue intimado por la intendencia a corregir la canaleta que perjudicaba a sus vecinos. Luego de esa intimación realizada el 7 de julio Peña revistió todos los vidrios con papel para que no se viera que seguía construyendo en la parte interna, aseguró uno de sus vecinos, Fernando Grasso, a El Observador. Luego, fueron obreros que arreglaron la canaleta a partir de la intimación de la intendencia pero, según la comuna, tras la corrección el desagüe pluvial ahora perjudica a otros vecinos de la zona.

Grasso sostuvo que tras esa obra, dos obreros trabajaron durante una semana en la planta baja y el primer piso de la casa. Por eso, otro de sus vecinos, Antony Danno, realizó la denuncia vía correo electrónico a la directora de Urbanismo, Soledad Laguarda. La jerarca le respondió que enviaría a un inspector.

Según Grasso, Laguarda le comunicó que "no habían podido ingresar a la propiedad de Peña porque no los dejaba entrar". Cuando El Observador la consultó a la directora de Urbanismo este miércoles, ella respondió: "Nosotros le dimos permiso para terminar una alcantarilla, para eso tenía permiso. Después de eso Control Edilicio tenía que ir a controlar a ver si solo había hecho eso. Pero no te sé decir porque estoy de licencia y no tengo cómo fijarme". La respuesta de Laguarda a Danno vía email está fechada el 5 de noviembre.

El diputado Peña expresó que están solicitando que inspectores de la intendencia vayan a controlar la obra desde el mes de octubre y aseguró que su arquitecto reitera el pedido semanalmente. Además, sostuvo que hay solo dos vecinos -Grasso y Danno- que "protestan". "Los otros nueve firmaron aceptando la obra. Los vecinos están totalmente a favor. Los que protestan no tienen ninguna razón para hacerlo (...) Estamos ante un tema mediático porque soy diputado. Te diría que pasees por la zona y te darías cuenta que la casa que tiene menos irregularidades es la mía", manifestó.

Casa del diputado Daniel Peña en Punta Ballena

La intendencia no puede hacer lugar al pedido de uno de los vecinos de demoler la propiedad, aunque señalaron que la obra no tendrá el final de obra y que hay una nota de "no venta" que le imposibilita a Peña comercializar la propiedad hasta que regularice. Además, deberá afrontar una multa que recibirá junto a la contribución inmobiliaria que constará del 20% acumulativo en la contribución.

"Todo esto es viejo. No seguí con las obras. Lo que hay, porque estoy viviendo ahí, no son obras. Son cosas de mantenimiento afuera, pero la obra está parada. Sigo pidiendo a la intendencia que deje continuar las obras", justificó el legislador. En cuanto a los materiales que aparecen junto a su casa en algunas imágenes a las que accedió El Observador, argumentó que se encuentran allí desde que se detuvo la obra el 7 de julio. Lo mismo sucedió, según expuso, con las construcciones que la comuna alega que son nuevas (barandas, muros y puertas). Insistió en que no hizo nada "fuera de la ley" si no que se cometió un "error técnico".

La cronología de los hechos

Según consta en el expediente 13899 de la Intendencia de Maldonado el padrón fue adquirido por Peña en 2020 e íntegramente desmalezado y rellenado en los meses de agosto y setiembre. Sin contar con permisos, el diputado elevó y niveló el terreno prácticamente al nivel de la calle desde el frente. Los denunciantes señalaron que por allí corría una cañada que escurre los pluviales desde arriba del lomo de la ballena hacia el mar pero que en el tramo que pasaba por el padrón de Peña fue eliminada. La denuncia se realizó en la intendencia y en la Junta Departamental.

El 30 de octubre de 2020 el diputado solicitó permiso para construir los 345 m2 en el padrón No. 3494 de la manzana No. 165 de Punta Ballena. Indicó que lo haría por el método de construcción tradicional y presenta planos diciendo que tiene un subsuelo. El 4 de noviembre la Dirección de Control Edilicio autorizó únicamente el inicio anticipado de obra en el referido padrón a los efectos de “implantación de obra y nivelaciones, exclusivamente”, autorización, que se condicionó a la presentación del registro de obra ante BPS, lo cual se verificó el 11 de noviembre. Es decir que en noviembre recibió el permiso para hacer lo que ya había hecho en agosto y setiembre. Para fines de noviembre ya tenía construidas dos plantas de la casa y comenzaba el tercer nivel.

El 22 de diciembre, según consta en el acta de la intendencia, se le intimó la paralización de las obras. El 2 de febrero de 2021 por Resolución No. 629/2021 el permiso de construcción fue denegado. Un informe técnico de Control Edilicio constató el 28 de enero que la obra supera la altura máxima de edificación permitida. Las normas municipales establecen que las edificaciones no pueden superar los 7 metros de altura máxima, mientras que en este caso tiene 8,30 metros de altura desde el último nivel de relleno desde el cual se comenzó la obra. El 7 de julio detuvo las obras y luego las reanudó, según sus vecinos.