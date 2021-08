Diputado Peña construyó casa en Punta Ballena fuera de normativa y la Intendencia lo intimó

La Intendencia de Maldonado multó e intimó al diputado del Partido de la Gente Daniel Peña a parar la obra de construcción de su casa en Punta Ballena por no ajustarse a la normativa departamental. Los vecinos lo denunciaron ante la intendencia y ante la Junta Departamental por la obra de la casa de 345 metros cuadrados realizada sin permiso definitivo, y excediendo los máximos de altura permitidos. Además, plantearon que se ven perjudicados porque debido al relleno que hizo del terreno las aguas pluviales de una cañada que pasaba por ese predio se desvían inundando sus casas cada vez que llueve y provocando erosión.

Pese a que la comuna lo intimó a suspender la obra el 22 de diciembre y luego, en febrero, le denegó el permiso por no estar ajustado a las normas, el legislador continuó adelante. Recién ante una nueva intimación, motivada por los reiterados reclamos de los vecinos, de la Dirección de Control Edilicio de Maldonado del 7 de julio que establece que "deberá paralizar las obras de forma inmediata" y que de no dar cumplimiento se tomarían acciones judiciales, accedió a parar la obra. Actualmente se encuentra detenida pero la casa que fue construida por un método de hormigón prefabricado que es muy rápido, está prácticamente terminada y equipada por dentro.

Por todo ello, como surge del expediente administrativo al que accedió El Observador, los denunciantes pidieron que "la ilegítima, irregular, continua e, ininterrumpida construcción" se adecúe a la normativa vigente, "tanto en altura como en relación a los pluviales, disponiéndose las respectivas parciales y/o total demolición, así como la reconstrucción y restablecimiento del escurrimiento natural de aguas y sistema de desagüe de pluvial anteriormente existente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren existir".

El terreno que adquirió Peña en 2020

Según sostuvieron Peña "actuó en absoluta violación de la normativa vigente, plenamente asesorado y, amparado en su peso e influencia política de la que presumió a viva voz y con todos los vecinos de la zona, a quienes invariablemente les manifestó que esto “él lo arreglaba en la Junta".

Los vecinos plantearon además que existe una "incuestionable desigualdad de criterios" ante hechos similares, ya que en José Ignacio, el intendente denunció penalmente a la propietaria de un predio que había hecho obras una cocina en un tercer piso sin permiso y ante la intimación de corregirlo, siguió adelante. "Adviértase que en el presente no solo se verifican las mismas, sino más graves violaciones de la normativa, a lo que se suma el irregular movimiento de tierra, elevación, nivelación del terreno antes de solicitar autorización, todo lo cual causó y causa un grave perjuicio a los comparecientes", señalaron.

Antony Danno, un belga que vive en Uruguay desde hace cuatro años, es uno de los denunciantes. "Esperamos que la intendencia siga con el proceso, desde nuestro punto de vista no es solo poner una multa sino que cumpla con la normativa, y demoler el tercer piso", dijo al tiempo que se quejó de que una casa tan alta "altera la privacidad" y "perjudica el valor de las propiedades de la zona". "Decidimos venir aquí no por casualidad. Elegimos Uruguay por ser un lugar seguro y con estabilidad jurídica. Esto no me da una buena imagen de Uruguay. Y el hecho de que sea un diputado... no puede ser que no conozca la ley, debería dar ejemplo", dijo el vecino.

Peña dijo a El Observador que los vecinos "politizan el tema". "Si me pongo en ese esquema la intendencia no me hubiera multado y no me habrían suspendido la obra. Actué de buena fe, hay un error, pagaré lo que tenga que pagar. No hay mala fe de ninguna de las partes, no hay contravención de forma ex profesa", afirmó.

"No es una obra hecha de vivo. Es una obra hecha con arquitectos e ingenieros. Para hacer todo esto se precisa el permiso para abrir BPS", dijo y agregó que la intendencia "la frena" porque se excedió 53 centímetros del límite permitido.

"Tengo un error que veremos quien es el responsable, es un tema que tengo con mi arquitecto, además la intendencia me sancionó. Hay una falta que reconozco, pero se da por una piedra. La empresa encontró roca en el suelo y se apoyó allí, por lo cual, la altura superó unos 50 centímetros lo calculado que había en la platea dónde instalaron la casa prefabricada. Esos centímetros están dentro de la tolerancia", indicó.

Diego Battiste

Diputado Daniel Peña

Además, afirmó una vez que la comuna lo intimó en diciembre, no avanzó en las obras. Consultado sobre qué hacían los obreros que trabajaban dio que "hizo tareas de cuidado de la propiedad" porque lo robaron. "Puse las ventanas", declaró. Por último, dijo que recabó la autorización de los vecinos a los que podría molestarle la altura y que se hizo cargo de un estudio privado para verificar el problema de las pluviales y ahora pagó la obra para solucionarlo, aunque en su opinión debería haberse pagado a medias.

La cronología de los hechos

Según consta en el expediente 13899 de la Intendencia de Maldonado el padrón fue adquirido por Peña en 2020 e íntegramente desmalezado y rellenado en los meses de agosto y setiembre. Sin contar con permisos, el diputado elevó y niveló el terreno prácticamente al nivel de la calle desde el frente. Los denunciantes señalaron que por allí corría una cañada que escurre los pluviales desde arriba del lomo de la ballena hacia el mar pero que en el tramo que pasaba por el padrón de Peña fue eliminada.

El 30 de octubre de 2020 el diputado solicitó permiso para construir los 345 m2 en el padrón No. 3494 de la manzana No. 165 de Punta Ballena. Indicó que lo haría por el método de construcción tradicional y presenta planos diciendo que tiene un subsuelo. El 4 de noviembre la Dirección de Control Edilicio autorizó únicamente el inicio anticipado de obra en el referido padrón a los efectos de “implantación de obra y nivelaciones, exclusivamente”, autorización, que se condicionó a la presentación del registro de obra ante BPS, lo cual se verificó el 11 de noviembre. Es decir que en noviembre recibió el permiso para hacer lo que ya había hecho en agosto y setiembre. Para fines de noviembre ya tenía construidas dos plantas de la casa y comenzaba el tercer nivel.

El 22 de diciembre, según consta en el acta de la intendencia, se le intimó la paralización de las obras. El 2 de febrero de 2021 por Resolución No. 629/2021 el permiso de construcción fue denegado. Un informe técnico de Control Edilicio constató el 28 de enero que la obra supera la altura máxima de edificación permitida. Las normas municipales establecen que las edificaciones no pueden superar los 7 metros de altura máxima, mientras que en este caso tiene 8,30 metros de altura desde el último nivel de relleno desde el cual se comenzó la obra.

La casa tiene tres plantas y excede los 7 metros permitidos por las normas

Qué hizo la Intendencia

La directora de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado Soledad Laguarda confirmó a El Observador que la obra fue detenida luego de la intimación del 7 de julio y que esa intimación obedeció a que se declaró a la edificación "inapropiada". "Lo que detectamos es que hay un exceso de altura, está pasada se pidió detención de obra y se negó el permiso de construcción", dijo.

Además señaló que se le pidió que se hiciera cargo de la canalización de pluviales, porque el relleno que colocó en su terreno "ha generado inconvenientes en vecinos lindero y a los de abajo" (es un terreno en pendiente). Laguarda relató que este lunes el diputado presentó un escrito señalando que la obra de pluviales está finalizada y este martes los técnicos irán a verificar.

Cuando llueve a los vecinos se les inunda el terreno

Sobre el tema del exceso de altura dijo que no lo van a considerar hasta que se resuelva el expediente y ahí se definirá si tiene que demoler o cuál es la solución. Además indicó que se lo sancionó por el incumplimiento de la normativa con un incremento del 20% en la contribución anual y se acumulará hasta que solucione el tema. "A los cinco años estará pagando el triple de contribución y solo se la dará de baja cuando se obtenga el final de obra", para lo cual tendrá que solucionar las irregularidades.

Consultada sobre por qué no se había accionado la vía judicial, como en José Ignacio, puesto que en diciembre ya había sido intimado a parar la obra y siguió, Laguarda dijo que no se presenta la denuncia a la primera. En el otro caso, indicó, se fue a la Justicia "después de plazo prudencial de omisiones". Además dijo que en enero estaba la feria.

El artículo 62 del Texto ordenado relativo a la “Detención no acatada” que dispone: “Si la detención de obras no fuera acatada, se aplicarán al propietario los recargos máximos de tasas, sin perjuicio de la intervención policial u otros procedimientos que se entiendan pertinentes y que podrán llegar hasta la demolición de la obra en infracción”.