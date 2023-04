Mundial 2030: las preguntas de los intendentes para que sus departamentos sean sede

“Estamos conjugando las dos grandes pasiones que tenemos los uruguayos: el fútbol y la política”, dijo el intendente de Lavalleja, Mario García, ante sus colegas intendentes. Los jefes comunales de los 19 departamentos escucharon en el Congreso de Intendentes que se realizó en Flores al secretario ejecutivo de la Corporación Juntos 2030, una asociación civil que se conformó para organizar la Copa Mundial entre Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay.

El chileno, Michael Boys, expuso las exigencias de FIFA para que las ciudades puedan ser precandidatas a sede. Les dijo a los jefes comunales que “está convencido” de que se puede organizar un mundial en la región pero que para eso las ciudades deben tener interés en trabajar para cumplir con las exigencias de FIFA.

Boys llegó al congreso acompañado del secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, y del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso. Los dos consideraron que una Copa Mundial con sede en esos cuatro países va a abrir una serie de posibilidades para las ciudades, más allá de los partidos de fútbol que se disputen.

García, intendente de Lavalleja, y Ana Bentaberri, intendenta de San José, dejaron claro su interés de ponerse a trabajar para que sus departamentos sean sede.

Pero además, la presentación, que incluyó las condiciones y los beneficios, generó dudas en algunos intendentes. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se preguntó si las decisiones políticas que se tomen sobre estas precandidaturas trascienden a los períodos de mandato.

Olivera también consultó qué grados de certezas precisa la Corporación Juntos 2030 sobre las posibilidades que tiene cada ciudad. El secretario ejecutivo de la Corporación Juntos 2030 resumió sus respuestas así: “Es un compromiso de Estado”. Boys explicó que en las precandidaturas se firmarán contratos que tendrán que cumplirse más allá del gobierno de turno.

"¿Qué condiciones o posibilidades de inversión nos estamos planteando para llevarlo adelante?", se preguntó el economista Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, que fue en representación de Carolina Cosse.

Zunino recordó que la intendencia capitalina organizó junto a la AUF y la Conmebol las finales de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana y la Libertadores Femenina, sin embargo, dijo: “Quiero pensar que estamos hablando de un evento sustancialmente más grande, ¿cómo tiene que insertarse Uruguay más allá del estadio Centenario?", se preguntó.

“Las posibilidades son ciertas”, le respondió Bauzá y explicó que entre los cuatro países organizadores piensan organizar la Copa Mundial “en 14 o 16 sedes” y se dividirá dónde se jugará cada partido, aunque la final se jugará en Uruguay, como homenaje por los 100 años de la Copa Mundial que se disputó en 1930.

Bentaberri, la intendenta de San José, dijo que se pondrá a trabajar para que alguna ciudad de su departamento sea precandidata a sede. Por eso, pidió que haya un asesoramiento “cercano” de la AUF y la Secretaría Nacional del Deporte para saber “cuáles son las fortalezas” que tiene el departamento para “abordar una propuesta así”.

También el intendente de Lavalleja proyectó a Minas como una posible precandidata. “Tenemos que empezar a dimensionar, porque no tenemos idea, de todo lo que esto genera. Seguramente Lavalleja postule, pensamos seriamente en comenzar este trabajo para postular”, señaló.

Los intendentes de Canelones y Salto fueron más pesimistas respecto a las posibilidades de que sus departamentos sean sede. Yamandú Orsi, de Canelones, pidió ver la propuesta “con vuelo largo” y planteó el Congreso de Intendentes potencie, por ejemplo, a alguna región del país mediante acuerdo. Sin embargo, Orsi ya había manifestado tiempo atrás que Maldonado sería una buena locación para disputar partidos de la Copa Mundial.

“Es obvio que no haya 19 postulaciones, pero todos tenemos ganas. Yo ofrezco un aeropuerto, no tengo estadio”, dijo Orsi entre risas y agregó: “Esto es un tema nacional. Acá hay un actor fundamental para analizar esto que es el Congreso de Intendentes. Me invito y los invito a pensarlo en clave país. Darle el empuje a una región del país. Me veo tentado a decir Canelones se postula, pero esto hay que hacerlo más de vuelo largo”.

Su colega frenteamplista de Salto, Andrés Lima, dijo que en su departamento “no se puede proyectar un estadio” y preguntó: “¿De qué manera podemos aportar información a la FIFA sobre nuestras posibilidades?".

“Hay una serie de oportunidades interesantes que surgen alrededor de la organización de un mundial de fútbol. Tenemos que enviar un mensaje de optimismo a la ciudadanía”, consideró el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Para la Corporación Juntos 2030, los países se beneficiarán del turismo, de reconocimiento de los países, de creación de empleo, el aumento de inversiones y proyectos de desarrollo de infraestructura, educación, urbanismo y transporte.

Las condiciones de la FIFA

Boys explicó, de forma resumida, cuáles son las condiciones que pone la FIFA para que un país o, como en este caso una corporación de países, sean sede de una Copa Mundial de Fútbol.

Los requerimientos incluyen estadios con una capacidad de 40 mil personas sentadas, campos para entrenamiento y campamentos base donde se alojan los equipos que pueden ser instalaciones públicas o privadas donde los jugadores puedan quedarse hasta 45 días. En ese sentido, Boys remarcó que las ciudades precandidatas no necesariamente serán sedes de partidos, sino que lo pueden ser para albergar a equipos de fútbol o aficionados.

También hay una exigencia de disponibilidad hotelera que pueden incluir cruceros, de aeropuertos disponibles “a un rango razonable” de distancia para que los equipos puedan trasladarse de un país a otro. “En la evaluación el 70% es la infraestructura y el 30% los ingresos y gastos”, dijo Boys.

Entre el 15 de mayo y 15 de julio las intendencias pueden pedir los requerimientos específicos para ser precandidatas a ser anfitriones de la sede del mundial. Luego del 15 de julio podrán presentar sus precandidaturas con estadios, campamentos base o campos de entrenamiento.

En octubre se presentará la precandidatura de las intendencias a FIFA y el organismo internacional comenzará a visitar, conocer y revisar las condiciones de los lugares postulados.

“Ojalá sean parte de este sueño”, concluyó Bauzá.