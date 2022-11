Mundial Qatar 2022: la reflexión de Scaloni sobre el fútbol, el sentido común, el llanto de su hermano y la imagen de Aimar que se viralizó

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, mandó un mensaje de tranquilidad a los hinchas argentinos, después del triunfo de este sábado por 2-0 contra México y que lo acercó a octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Cuando un periodista le consultó en la conferencia de prensa sobre una imagen de desesperación de Pablo Aimar, su ayudante, que se viralizó, el técnico contestó:

"Es más una reflexión que habría que hacer lo que se vive estar acá, habría que tener un poco más de sentido común y pensar que es solo un partido del fútbol. Mi hermano me llamó y me dijo que se fue al campo llorando, que no quería ver el partido. La sensación es que te jugás algo más que un partido de fútbol y no lo comparto. Tenemos que corregirlo y que los jugadores sientan que es un partido de fútbol, de lo contrario cada vez que juegues un partido con la selección argentina va a ser siempre así", respondió el DT.

Esta es la imagen de la desesperación de Pablo Aimar en el banco:

Scaloni destacó la labor de Lionel Messi y manifestó: "Hace años que sabemos que tenemos al mejor del mundo, lo importante es que lo disfrute, hasta los mexicanos lo disfrutan de verlo jugar. Hay que jugar otro partido y siempre con la cabeza alta y la humildad que hay que tener. Seguir por este camino, fue un tropiezo lo del otro día contra Arabia".

Con respecto al desarrollo del juego, el técnico analizó: "En el segundo tiempo lo afrontamos diferente, de una manera más agresiva, porque jugar al fútbol era difícil, ellos con línea de cinco y cuatro volantes nos presionaban bien. En el inicio del segundo tiempo hicimos alguna gestión en el descanso y empezamos a ver mejoría con Guido en el campo y después con Enzo buscamos pases que saltaran líneas. Necesitábamos encontrar esa línea más, sino los pases eran horizontales y no progresábamos".

AFP

Scaloni durante el partido contra México

Respecto a los cambios, que cambiaron el partido, expresó: "El entrenador está para tomar decisiones, creíamos que con Julian (Álvarez) podíamos tener movimientos, diagonales y salió bien, a veces sale mal. Con Enzo (Fernández), sabemos que tiene pase para adelante, distribución de juego. Hoy salió bien".

Por último, dejó otra reflexión: "Es difícil hacer entender a la gente que mañana sale el sol gane o pierda y lo importante es cómo hiciste las cosas y si lo intentaste hacer lo mejor posible".