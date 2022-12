Mundial Qatar 2022: la tajante respuesta de Deschamps a Benzema quien se quedó en España y no volvió a Qatar

El director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, habló este sábado en conferencia de prensa en Doha, previo a lo que será la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 este domingo ante Argentina a la hora 12 uruguaya en el Estadio Lusail.

Deschamps, uno de los únicos tres personajes del fútbol junto a Mario Zagallo y a Franz Beckenbauer que es campeón mundial como jugador y como entrenador, mostró alguna diferencia que mantiene con Karim Benzema.

El delantero se lesionó ya en Qatar y debido a ello, volvió a España para seguir su tratamiento en su club, Real Madrid.

El futbolista ya no solo está mejor, sino que jugó un amistoso con los merengues este viernes.

No obstante, no estará en Doha este domingo, pese a que, como está anotado en la lista de 26, podría estar a disposición de Deschamps.

"No estoy interesado", publicó el delantero de Francia y Real Madrid, a dos días de la final del Mundial de Qatar 2022 que los galos jugarán contra Argentina, como informó este viernes Referí.

De alguna manera, Deschamps le contestó este sábado cuando fue consultado acerca de su ausencia.

"Si no respondo dirán que estoy enfadado. Tuve jugadores lesionados antes y Karim (Benzema) forma parte. El último en lesionarse fue Lucas Hernandez en el primer partido. Desde ese momento tengo 24 jugadores a gestionar", comenzó diciendo.

Y añadió: "Hacer la pregunta sobre uno de estos jugadores directamente es al menos torpe, quizás algo más. No me ocupo de las invitaciones a los antiguos jugadores, lesionados, algunos estarán o no, no lo sé. Ellos forman parte de la aventura. Después quedó un grupo de 24 jugadores y son los que mañana (este domingo) se enfrentarán a Argentina".