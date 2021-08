Murió Alcides Perdomo, alcalde de La Paloma

El alcalde del municipio de La Paloma, Alcides Perdomo, murió este sábado. Perdomo ejercía el cargo por segunda vez desde 2020, luego de haber sido reelegido tras el período 2010-2015, en ambos casos por el Frente Amplio.

El portal La Paloma hoy publica que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio. Perdomo era también propietario de la heladería Popi, una de las más reconocidas de la costa rochense.

La muerte de Perdomo fue lamentada por figuras políticas tanto de su partido como de sus oponentes. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, publicó en su cuenta de Twitter "¡Hasta siempre querido compañero!", junto a una imágen del alcalde en el edificio del municipio, que también abarcaba el balneario La Pedrera.

Hasta siempre querido compañero! https://t.co/Upgc4iMyoh — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 21, 2021

Por su parte, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, anunció que se decretará duelo departamental, y lamentó la muerte de Perdomo. "Dos veces gobernó sus pagos y la tercera no ganó por un puñadito de votos. Polémico pero auténtico y frontal. Cosas que uno valora en la política cuando hay tanto pasillo, bambalinas y palmoteos en la espalda. El Alcalde de La Paloma ya no está y lo vamos a extrañar porque habíamos hecho más allá de lo político una linda relación que sin duda se iba a profundizar en el período. Nos calentábamos mutuamente pero le tenia una profundo aprecio a su baquía, inteligencia y picardía. Hasta siempre Alcides, te has quedado en el corazón de tu tierra y tu mar", escribió en su cuenta de Facebook.