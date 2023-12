Murió de un infarto un joven ex concursante de "El Gran Premio de la Cocina". Su último posteo

Hace apenas una semana, Ian D'Angelo, exconcursante de "El Gran Premio de la Cocina", un joven de 24 años, compartía un conmovedor mensaje acompañado de una fotografía desde la cocina del restaurante donde desempeñaba su labor.

Ian D'Angelo, quien participara en la reconocida competencia culinaria "El Gran Premio de la Cocina" (eltrece), fue hallado sin vida el pasado lunes en su hogar de Caseros, perteneciente al partido de 3 de febrero. Su corazón dejó de latir a causa de un infarto el sábado.

Su último posteo en su cuenta de instagram

Este talentoso chef laboraba en el restaurante "La Casa de la Villa", ubicado en Villa Devoto. Curiosamente, su última publicación en redes sociales, realizada hace tan solo una semana, estaba dedicada por completo a su gran pasión: la cocina.

"Aflojar no es una opción" escribió en su última publicación Ian D'Angelo. "Creé en vos, hacé lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tu opción ni tampoco la opción de los que te rodean. Compartí tu experiencia, no te guardes nada, aprendé de los que saben si querés ser bueno. Concéntrate en tu objetivo, desealo, pensalo todo el tiempo y no pares", expresaba parte de su inspirador mensaje.

Y continuaba: "No te dejes manipular ni que te vendan sueños que no existen. Siempre seguro, firme, con criterio, humildad y callándote la boca cuando corresponda, siempre profesional".

El joven en una de sus últimas apariciones en el programa del Trece

"Desde pequeño me gustó liderar y de adulto convertirme en maestro de cocina, y para eso me levanto todos los días. ¿Me falta mucho? Sí, claro, y sé que siempre me va a faltar porque soy un obsesivo de lo bien hecho. Hoy, corresponde seguir creciendo y aprendiendo; los resultados vendrán por sí solos", proseguía el texto con una determinación palpable.

Finalmente, el pie de foto concluía: "El éxito no es necesario, pero la gloria sí, y la gloria es la voluntad que vos le pongas a tu proyecto para ser feliz. Abrazo y gloria para todos los que buscan su objetivo".