¿Se puede hacer el masini perfecto? Una receta para intentarlo

Por Federico González - Especial para El Observador

(@federicogonzaleztalvi)

Si me dicen Masini, les digo Carrera. No he probado hasta el momento ninguno que sea tan rico como ese. Creado en la confitería Carrera, hoy en día ya se transformó en un postre emblemático de la pastelería de nuestro país.

Esa combinación perfecta entre lo que suponemos es una masa de pionono súper esponjosa, un relleno en base a crema chantilly y por encima cubierto con yema mola, quemada con una plancha bien caliente para lograr ese dorado y craquelado perfecto.

A continuación mi homenaje a Pedro, creador de este postre del que soy fan, y mi humilde intento por reproducirlo.

Les comparto mi versión de Masini y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlo!

Ingredientes:

Para el pionono:

Huevos - 8 unidades

Azúcar - 8 cucharadas

Harina - 8 cucharadas

Fécula - 3 cucharadas

Para el relleno:

Merengue suizo:

Claras 6 unid

Azúcar 300g

Crema Chantilly:

Crema de leche 500 cc

Azúcar impalpable 3 cucharadas

Esencia de vainilla 1 cucharadita

Yema Mola:

Azúcar ¾ taza

Agua ¾ taza

Yemas 6 unid

Fécula de maíz 1 cucharada

Procedimiento:

Para el pionono, batir los huevos con el azúcar a punto cinta o letra. Unos 10 minutos en batidora a velocidad máxima hasta que estén bien espumosos.

Fuera de la batidora con una espátula y la ayuda de un cernidor, ir incorporando la fécula y la harina con movimientos envolventes para no bajar el batido.

Cocinar en una asadera de 40x60cm o de lo contrario en 2 más chicas, con papel manteca en un horno a 220º por aproximadamente 7 minutos.

Retirar y dejar enfriar.

Para el relleno, lo primero que tienen que hacer es un merengue suizo. Para ello, poner en una cacerola las claras y el azúcar, llevar al fuego revolviendo constantemente hasta que noten que el azúcar se disolvió por completo.

Pasar a la batidora y batir a velocidad máxima hasta que el merengue este firme.

Para la crema chantilly, batir la crema con el azúcar y la vainilla hasta punto chantilly

Unir el merengue con la crema con movimientos envolventes.

Para la yema mola, hacer un almíbar a punto hilo.

Batir las yemas a blanco, agregar la fécula.

Agregar lentamente el almíbar y volver al fuego hasta que espese. Dejar enfriar.

Para el armado, si hicieron el pionono en una sola asadera, cortarlo a la mitad.

Colocamos una de las mitades como base del postre, volcamos la mezcla de crema y merengue por encima, acomodándola bien hasta llegar a los bordes y por último cubrimos con la masa de pionono restante.

Sobre el pionono volcamos la yema mola fría. Espolvoreamos con azúcar impalpable y quemamos con una plancha bien caliente.

Enfriar 12hs antes de cortar, si se aguantan!