Murió el cantante de Linkin Park, Chester Bennington

El músico, que tenía 41 años, se integró a la banda en 1999, luego de que el grupo, que ya contaba con tres años de existencia, decidió incluir un nuevo cantante. Un año después, Linkin Park lanzó su primer disco, Hybrid Theory, con el que la banda llamó la atención de la escena musical y dio inicio a un ascenso que se prolongó con discos como Meteora y Minutes to Midnight. Con esa obra inicial Linkin Park se convirtió rápidamente en uno de los grupos más populares de la década y del género del metal rap, gracias a canciones como Numb o In the end.









Bennington fue además vocalista de la banda Dead by Sunrise y, durante un período de dos años, de los Stone Temple Pilots, durante el alejamiento de su cantante original, Scott Weiland.





A lo largo de su carrera también realizó algunos papeles menores en cine, en películas como El juego del miedo y Crank. El artista era padre de seis hijos.





TMZ mencionó además que Bennington acarreaba problemas de depresión, generados por abusos sufridos de niño y por el consumo de drogas y alcohol durante su juventud. Destacó además su amistad con su colega Chris Cornell, quien hoy cumpliria 53 años, y que también se suicidó este año.





Bennington y su banda habían sido criticados en los últimos meses por el cambio sonoro del último disco de la banda, One more light, a lo que el cantante respondió con dureza. "Si sos de los que dicen que nos vendimos para hacer más dinero, podés venir a buscarme y te voy a dar una piña en la cara, porque esa es la respuesta incorrecta", había declarado.

El vocalista de la banda de rock, rap y metal Linkin Park, Chester Bennington, se suicidó este jueves luego de ahorcarse en su casa de la localidad californiana de Palos Verdes (cercana a Los Ángeles), según publica el medio estadounidense TMZ.