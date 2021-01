Murió Gabriel Ruiz Díaz, el bajista de Catupecu Machu

Murió este sábado Gabriel Ruiz Díaz, ex bajista de la banda argentina Catupecu Machu. Así lo informó en su cuenta de Instagram su hermano Fernando Ruiz Díaz, vocalista de la banda.

El músico había sufrido un accidente de tránsito el 31 de marzo de 2006, mientras viajaba en el auto de César Andino, el líder de la banda Cabezones, como acompañante, recuerda TN.

Estuvo internado más de seis meses en las unidades de Terapia Intensiva e Intermedia del Hospital Juan A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que en octubre de 2006 fue trasladado para iniciar su rehabilitación a una institución privada. En 2007 pronunció sus primeras dos palabras luego del accidente. Sin embargo, nunca logró recuperarse del todo.

En una entrevista en 2018 con Infobae, recuerda TN, su hermano Fernando se mostraba esperanzado en su recuperación. "Era un tipo que hasta tenía muchísimos proyectos, mucha energía para hacer muchas cosas. Yo creo que no le alcanzó el tiempo ni hasta ese momento, ni… Él, a la vida esa murió, ¿no? Vive, está vivo y tiene como mucha energía, sigue siendo el mismo Gaby guerrero, pero digamos, ahora no toca el bajo. Creo en Dios y quiero creer en Dios, y ojalá que el milagro sea un poco más grande y él pueda volver a tocar. Varias cosas que influyeron mucho en que no pueda recuperarse. Por ejemplo, se dañó mucho la vista: ve como por este ojo pero de un costadito, así, y después ve como sombras. Se dañó la cadera, entonces para caminar también es jodido. Perdió masa encefálica. Yo creo que él está en un viaje que duerme y duerme; cuando se despierta, se despierta. Un poco parecido a como yo lo vi a (Gustavo) Cerati varias veces y le toqué la guitarra: viví momentos muy hermosos con él y su familia cuando estaba internado”, dijo.

Fernando suele recordar momentos con él en sus redes, como tiempo atrás, cuando posteó una foto dándole un beso luego de un recital.