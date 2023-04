Murió un caballo en la Semana Criolla: cómo son los controles de la intendencia para evitar accidentes en las jineteadas

Tras la muerte de un caballo en el primer día de la Semana Criolla y luego de que la ONG Plataforma Animalista exigiera la suspensión del evento, Pablo Barletta, titular de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo, aseguró que la administración trabaja "todo el año para minimizar las probabilidades de que haya este tipo de accidentes", que, a veces, "no se pueden evitar".

"Somos los que más lamentamos esta muerte", dijo en diálogo con El Observador.

"Son accidentes. Este animal cayó sentado y tuvo una fractura con mucha mala suerte. Le causó una hemorragia interna más adelante que causó su fallecimiento durante el traslado por parte de la empresa que contratamos para estos efectos: una ambulancia especial para caballos", explicó el ingeniero.

Barletta detalló los protocolos vigentes para cuidar a los animales, los objetos con diseños menos dañinos, y aseguró que hay un observatorio sobre las condiciones en las que se encuentran. "Está abierto", pero este año las organizaciones protectoras de animales "decidieron no participar".

"No estamos por el camino de estar pensando en la suspensión de este evento, estamos en la línea de continuar y de ahí estamos abiertos a escuchar todo lo que quieran decirnos de continuar mejorando", continuó.

Plataforma Animalista y la organización Libera! se manifestarán contra la Criolla en la Rural del Prado, donde se realiza el evento, este miércoles a las 19:00.

"Respetamos el derecho que tienen estas organizaciones a expresarse mientras no alteren la ley o el espacio público, no tenemos nada contra eso. No tenemos nada que ocultar. Está todo a la vista", dijo Barletta.

El titular de Festejos y Espectáculos destacó que la Criolla es un evento que se realiza desde hace 96 años en la capital del país. "Todos los departamentos hacen jineteadas. Esta de Montevideo es la más grande y también es en la que más se cuidan los animales. Tiene un reconocimiento y un prestigio en todo el país, e inclusive en toda la región, por este motivo", afirmó.

Los requisitos de la comuna

Para "minimizar" los accidentes, el evento tiene una serie de requisitos. "Si una tropilla no cumple con algunos de estos requisitos es descalificada; puede ser suspendida de tres a cinco años o para siempre", dijo el gerente de Festejos y Espectáculos –que depende de la Dirección de Cultura–.

Este año, la Semana Criolla tuvo los siguientes en los reglamentos del Concurso de Jinetes, Concurso de Tropillas, y Sanitario, según informaron desde la comuna:

La edad de los potros no deberá superar los 20 años.

No se admitirán potros en los que se haya constatado en el pasado conductas o actitudes peligrosas para su propia integridad física o la de los jinetes. Este requisito se controlará en la selección y aceptación de las tropillas, así como en el momento de la competencia en el propio palenque.

para su propia integridad física o la de los jinetes. Este requisito se controlará en la selección y aceptación de las tropillas, así como en el momento de la competencia en el propio palenque. El Capataz de Campo y/o el Jurado evaluaran el comportamiento del caballo en el palenque . En caso de constatarse la indocilidad podrán: a) reprogramar la monta b) sancionar en puntaje la monta c) descalificación del caballo en el concurso.

. En caso de constatarse la indocilidad podrán: a) reprogramar la monta b) sancionar en puntaje la monta c) descalificación del caballo en el concurso. Obligatoriedad de la vacunación contra rinoneumonitis, influenza y tétanos

contra rinoneumonitis, influenza y tétanos Control anti-doping que será obligatorio en caso de muerte o lesión grave de un caballo , y aleatorio para todos los caballos dentro del torneo.

, y aleatorio para todos los caballos dentro del torneo. La Gerencia de Festejos y Espectáculos , podrá realizar toma de muestras a los equinos que desee, para realizar controles de sustancias estimulantes no autorizadas. En caso de constatarse el uso de sustancias estimulantes no autorizadas, se penalizará a la tropilla con la suspensión de tres a cinco años en el concurso.

En caso de constatarse el uso de sustancias estimulantes no autorizadas, Queda expresamente prohibido el uso de sustancias estimulantes de cualquier índole que alteren el normal comportamiento del animal durante el transcurso de toda la competencia.

durante el transcurso de toda la competencia. Se realizarán pruebas aleatorias de sustancias estimulantes no autorizadas a los caballos en concurso y a los animales que por diferentes motivos puedan morir durante la realización del evento.

El observatorio y la participación de las ONG

Según Barletta, en Festejos y Espectáculos de la intendencia existe "el máximo respeto a lo que es la transparencia".

"Nosotros tenemos un observatorio desde hace varios años donde participaban y pueden participar las colectividades animalistas en el sentido de venir a hacer las cosas que estamos haciendo, aportar ideas, controlar cuáles son todos estos cuidados que nos han llevado a tener este prestigio de ser la mejor y la más cuidada jineteada de todo el país", explicó.

"Pasan a la parte de atrás, ven los potreros, donde descansan los animales, el momento que se preparan, el momento que salen", indicó.

"Nosotros nos reunimos durante todo el año con las organizaciones que se acercan a nosotros", sostuvo Barletta. En 2022, algunas trabajaron dentro del observatorio. "Este año decidieron no participar, pero nosotros lo mantenemos abierto", aseguró.

Ahora, el observatorio "incorporó la participación de la Universidad de la República, con 25 estudiantes que fueron designados por la cátedra de equinos de la Facultad de Veterinaria y que van a participar tres por día durante toda la semana junto a los tres veterinarios profesionales que nosotros tenemos de forma permanente a disposición del cuidado de los caballos".

Los cuidados de la organización

El gerente de Festejos y Espectáculos detalló cierto cuidados que hay en los objetos que se usan con los caballos.

"No se permiten más el uso de espuelas que traigan los propios jinetes. De esas que venían con puntas, que lastimaban a los caballos", indica. Las que se usan son las suministradas por la organización: "son redondas y no tienen puntas".

Además, se alquilan a "empresas especializadas" potreros y mangas "para que los los caballos descansen y que se preparen para ingresar al ruedo". Tienen diseños que con el roce los caballos no se lastiman.

Los palenques son "acolchados" para que en ese momento que el animal va a ser montado, que es cuando se pone más nervioso, no se lastime por frotarse. "Es una cosa que está implementada hace años y estamos pensando en mejorar aún más el diseños de esos palenques", adelantó Barletta.

"Vamos a seguir mejorando y a seguir trabajando en una mejora continua de los cuidados con todos los animales", aseguró. "Vamos a seguir avanzando con el control antidoping, incorporando más sustancias que pueden ser estudiadas y detectadas, con nuevas técnicas también", continuó.

Para la Semana Criolla, los caballos son "sacados de sus contextos" y "a veces están estresados" por el viaje hasta Montevideo. "Tratamos de que pasen de la mejor forma posible".