Nacional analiza retirarse de la Champions: no alquila el Palacio Peñarol, el Antel Arena sale un platal y FIBA le vetó varias canchas

La Comisión de Básquetbol de Nacional emitió un fuerte comunicado en las últimas horas anunciado que de no recibir una respuesta convincente este viernes de parte de FIBA Américas se retirará de la Basketball Champions League Américas donde integra el grupo B.

Nacional ya jugó la primera ventana del torneo en Santiago del Estero el 17 y 18 de diciembre donde derrotó a São Paulo y perdió con el local Quimsa.

Ahora le toca ser local y jugar entre el 17 y 19 de enero.

Pero el tricolor se enfrenta al gran problema de dónde ser locatario.

Leonardo Carreño

Álvaro Ponce, DT de Nacional

Al tratarse de un evento FIBA, hay una serie de condiciones que tienen que tener las canchas para organizar las localías.

El Antel Arena es el mejor escenario que hay en Uruguay, pero es muy costoso.

Según explicó a Referí el presidente tricolor del básquetbol Luis "Gallo" López, el alquiler de dicho escenario cuesta $ 1.500.000 más IVA ($ 1.830.000) por jornada y son tres jornadas ($ 5.490.000). "Es absolutamente inviable, son casi US$ 100 mil".

El Campus de Maldonado fue el primer escenario propuesto por Nacional. En la inspección, FIBA determinó que las jirafas no eran las habilitadas porque la distancia entre la línea de fondo hasta las jirafas debían de ser de dos metros y el Campus no cumplía con ese requisito. "Nosotros vimos que en otros escenarios de Sudamérica no se cumple con ese requisito, pero se juega igual", expresó López, molesto.

Al estadio 10 de Julio de Florida fue un inspector argentino de FIBA para hacer una valoración. "Se cumplía con la distancia de las jirafas, pero objetaron algún otro aspecto del escenario y la razón de que esa posibilidad fuera denegada fue que en Florida no había hoteles con capacidad suficiente para las delegaciones".

"Propusimos Olimpia que tiene jirafas, pero objetaron un montón de cosas como la luz y el piso del gimnasio", informó López.

"Al Palacio Peñarol no queremos ir por razones obvias, y tampoco Peñarol nos quiere alquilar el Palacio si lo hubiéramos querido, y están en todo su derecho", agregó.

"Así propusimos nuestra cancha que sí tiene la distancia suficiente entre las jirafas y la línea de fondo de la cancha, hay que hacer un montón de cosas para poder jugar de local y estamos esperando. Ya no hay tiempo si contestan hoy".

Nacional expresó que está dispuesto a ser local en Argentina pero sin absorber los costos de la organización: "Lo de Argentina no teníamos problema de ir, nos pagamos el alojamiento, el traslado y la comida, pero no nos hacemos cargo dela organización del evento. Ya resignamos la localía, es un país diferente y es difícil organizar algo desde acá. Si ellos lo hacen, no tenemos problema. Pero no nos han avisado nada todavía, desde que enviamos la carta ayer 28 de diciembre. Absolutamente nada. Hablé con Héctor Assir (presidente de la FUBB) y Ricardo Vairo (presidente de Consubasquet),

Assir contó a Referí que este viernes, FIBA Américas le comunicará directamente a los clubes cómo y dónde se jugará la segunda ventana en enero.

Foto: Leonardo Carreño.

Héctor Assir, presidente de la FUBB

Ante esta situación de incertidumbre, con mucha molestia, Nacional emitió este comunicado dirigido a FIBA, a Fabián Borro, presidente FIBA Américas, a Gino Rullo, gerente de Operaciones y a Edgar Marin, gerente de competiciones: "Por la presente, la Comisión de Basketball del Club Nacional de Football se dirige a ustedes con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y malestar ante la situación actual en relación a la participación del Club Nacional de Football en la Basketball Champions League".

"Desde el inicio de nuestra participación en esta prestigiosa competición, hemos estado comprometidos en buscar soluciones viables y acordes tanto para nuestra institución como para el desarrollo del baloncesto en Uruguay. Con gran disposición, hemos presentado diversas alternativas para solventar los desafíos logísticos y organizativos que la disputa de la segunda ventana de la competición ha planteado. Lamentablemente, a pesar de nuestros esfuerzos y propuestas, hemos encontrado una serie de obstáculos y una limitada colaboración por parte de la FIBA para resolver los problemas existentes. Las condiciones exigidas por la FIBA no han estado en consonancia con las posibilidades reales del baloncesto uruguayo, generando un desequilibrio entre las exigencias planteadas y los recursos disponibles. Hemos explorado múltiples opciones, incluso la aceptación de jugar en Buenos Aires, renunciando a nuestra oportunidad de ejercer la localía. Además, propusimos cambiar fechas con el objetivo de sincronizar nuestros encuentros con la ventana de juego número 3, coincidiendo con la programación de Hebraica y Macabi en la Cancha de Boca Juniors. Todo este proceso de gestión y diálogo se ha extendido por más de tres meses. En el presente momento, tras la disputa de la primera ventana de partidos en Santiago del Estero, nos encontramos a escasos 15 días de la segunda ventana sin contar con información sobre la sede ni las condiciones para llevar a cabo nuestros encuentros. Esta incertidumbre está generando perjuicios económicos, organizativos y deportivos significativos para nuestra institución. En caso de jugar en Buenos Aires, la adquisición de pasajes para un contingente de más de 20 personas en un lapso inferior a 15 días resulta onerosa y poco factible. Por otro lado, en la eventualidad de jugar en nuestra cancha del Polideportivo del Parque Central, tendríamos menos de 10 días hábiles para organizar los requisitos necesarios según las demandas establecidas por la FIBA".

"Ante esta situación, la Comisión de Basketball del Club Nacional de Football solicita a la FIBA que se expida a más tardar mañana viernes 29/12 respecto a la definición de la sede y las condiciones para llevar a cabo la segunda ventana del Grupo B de la Basketball Champions League 2023-24. En ausencia de una respuesta definitiva y respaldados por todas las gestiones realizadas hasta el momento, nos veremos en la dolorosa necesidad de retirarnos de la competición. Consideramos que se ha vulnerado el espíritu deportivo de esta competencia, se han interpuesto obstáculos injustificados y se ha carecido de la celeridad y la consideración necesarias hacia cualquier institución deportiva participante en una competición de esta envergadura. Agradecemos de antemano su pronta atención a esta solicitud y quedamos a la espera de una respuesta inmediata que permita esclarecer la situación y tomar decisiones correspondientes en el menor plazo posible. Atentamente, Comisión de Basketball Club Nacional de Football", se concluyó en el comunicado.