Nacional validó los votos de Colonia; argumentan que "hubo un error, pero sin mala fe"

La comisión electoral de Nacional resolvió validar los votos de Colonia que fueron contados el sábado cuando no correspondía hacerlo en ese momento. “Entendemos que hubo un error, que no tendría que haber pasado, pero estamos convencidos de que no hubo mala intención de ninguna de las partes involucradas”, dijo Nicolás Bracco, presidente de la comisión, a Referí.

Agregó que era impensado que el error iba a ser de la Corte Electoral, pero que eso será “una bisagra para mejorar en los próximos períodos”.

La votación de Colonia dio 90 votos para la lista 1899 de José Decurnex, 11 votos para la lista 20 de José Fuentes, 11 votos para la lista 14 de Raúl Giuria y 2 votos para la lista 51 de Atilio Narancio.

Nos informa el Cónsul de Colonia Hugo Manasero que 117 socios votaron en la ciudad. pic.twitter.com/nDyKnmVsaQ — Nacional (@Nacional) December 1, 2018

Desde el lunes pasado los integrantes de la comisión electoral de Nacional (Nicolás Bracco, Marcelo Beotorvide y Álvaro Navascués) se reunieron o hablaron con todos quienes participaron en la mesa de votación de Colonia para luego tomar una determinación.

Este miércoles, en la reunión prevista con los delegados para informarles sobre cómo se desarrollará la votación el próximo sábado en el Gran Parque Central, también se “anexó este tema de Colonia”, expresó Bracco.

Fue una decisión que no dejó conformes a todos, “pero si los votos no se hubieran validado tampoco hubiera dejado conformes a todos. Si lo hacíamos de esta manera el error hubiera sido doble porque si anulábamos esos votos y se quedaba gente sin votar, era un error sobre otro error, porque el socio votó de buena fe”.

Colonia: en el Club Nacional de Baby Fútbol se lleva a cabo el acto eleccionario del Decano.#NacionalElige pic.twitter.com/aK36CYhkYN — Nacional (@Nacional) December 1, 2018

Además de ese problema, Bracco destacó la manera en que se involucró el socio del Interior en estas elecciones: “En las capitales departamentales se duplicaron los votos y en las ciudades que no son capitales se triplicó el voto por correspondencia”.

En el Interior votaron 2.500 asociados.