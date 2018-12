Álvaro Recoba, Iván Alonso y Daniel Enríquez también juegan en las elecciones

El sábado próximo los socios de Nacional eligen a su futuro presidente para el período 2019-2021, pero además de los candidatos principales (José Decurnex, José Fuentes, Raúl Giuria y Atilio Narancio), en la actual campaña también cobraron notoriedad los aspirantes a encargarse del área deportiva del club: Iván Alonso, Álvaro Recoba y Hugo Fernández. Nombres con los que los presidenciables intentan seducir a los asociados.

Alonso es propuesto por Decurnex como mánager general; Recoba por Fuentes como director deportivo y Enríquez como gerente deportivo está en los planes de Giuria y Fuentes, y como director deportivo en los de Narancio.

Los tres vistieron la camiseta de Nacional como futbolistas, pero por una cuestión generacional sólo Enríquez tiene antecedentes en el área deportiva: fue técnico y coordinador de juveniles, y luego gerente deportivo, en ambos casos con singular éxito.

En ninguna de las propuestas se incluye a Alejandro Lembo, gerente deportivo del club desde enero de 2014, cuando el presidente era Eduardo Ache.

Recoba, de presidente a director

Álvaro Recoba dejó de jugar al fútbol en Nacional el 14 de junio de 2015. Ese día el tricolor le ganó 3-2 la final del Campeonato Uruguayo a Peñarol y fue el último partido del Chino. Desde entonces su intención fue ser presidente de los tricolores y con esa idea integró la fórmula junto a José Fuentes para las elecciones de diciembre de ese año. Pero no se pudo presentar porque la comisión electoral del club no lo habilitó. Su idea quedó para las elecciones de 2018.

En abril de este año Recoba comenzó a hablar de su candidatura para diciembre junto a Fuentes y con la idea de incluir a Iván Alonso en su grupo de trabajo. "Iván es un poco más inteligente que la media y seguramente lo tenga, si me quiere acompañar", expresó el Chino. Él y Alonso compartieron tres años en Nacional y luego se asociaron en proyectos fuera del fútbol.

Sorpresivamente, en el mes de julio Recoba anunció que no se presentaría como candidato en las elecciones. En una carta dirigida a los hinchas tricolores explicó que "son solo motivos profesionales los que me detienen en esta etapa de mi vida para enfrentar este desafío. Siento también, que la estructura actual no representa la forma que tenía como proyecto y el respeto que le tengo a Nacional es tan inmenso, que prefiero quedarme en este lugar".

De manera que Fuentes se hizo cargo de la agrupación y dijo que en caso de ganar, Recoba será el director deportivo del club. También explicó en una entrevista con Referí, porqué se bajó el Chino de su candidatura: "Porque hoy es un momento especial de Nacional, dónde básicamente el énfasis que siempre debe ser deportivo, está en la administración y él donde se siente realmente fuerte es en la parte deportiva. Hoy Nacional está en una situación delicada y requiere más administración que la que normalmente debería tener. Entonces en ese momento dada la situación del club y la parte personal de él, me pidió dar un paso al costado".

Fuentes explicó que su idea es que Recoba tenga una función similar a la que tiene Enzo Francescoli en River argentino, "que esté a cargo de todas las divisiones formativas, desde la captación al plantel principal, que controle la parte deportiva, pero no es el que va a estar en el día a día, la labor de gerencia deportiva será para otra figura".

En ese cargo piensa en Daniel Enríquez y así lo ha dicho Fuentes en distintas entrevistas: "Enríquez tiene contrato con Cerro Porteño pero podemos confirmar que si gana nuestra lista será el gerente deportivo de Nacional".

Mientras que José Decurnex también habló con Referí sobre una posible inclusión de Recoba en caso de que su lista Compromiso Nacional 1899 sea la vencedora el sábado: "Para mi Recoba es una persona que puede aportar al club desde el mundo del marketing, de abrir puertas, de conectar a Nacional en un mercado donde él ha sido muy exitoso y muy reconocido, una especie de embajador, de decir mañana nos queremos mostrar en torneos europeos, Italia por ejemplo, entonces desde ese lado es una persona que puede aportarle a Nacional".

Iván Alonso, de goleador a mánager

Pese al deseo expresado por Recoba de integrar a Alonso, éste fue presentado como futuro mánager general de la institución por Decurnex. Alonso llegó como futbolista a Nacional a principios de 2013. Desde ese momento y hasta fines de 2015 cuando se fue a River Plate, marcó 55 goles con la tricolor. Se transformó en figura, capitán y goleador de equipo.

La salida de Nacional en el comienzo de la gestión de José Luis Rodríguez como presidente no fue muy prolija y generó resquemores. A mediados de 2017 rescindió contrato con River y surgió el rumor de su vuelta, pero no se concretó.

En enero pasado en España surgió la información de que Murcia quería contratar a Alonso en una función fuera del campo de juego.

En octubre de este año, Alonso brindó una entrevista a la agencia española Efe, donde brindó su visión sobre el fútbol y el futuro. "Cuando se vayan (Luis) Suárez, (Edinson) Cavani y compañía, vendrán otros. También se fueron (Enzo) Francescoli), Ruben Sosa, el 'Chino' Recoba y llegaron otros. Uruguay es una cantera inagotable del fútbol, lo que hay que hacer es cambiar la metodología para que sea rentable".

Durante una charla con Referí, Decurnex contó porqué elige a Alonso como cabeza del área deportiva del club: "En este momento creo que es la mejor persona y la más adecuada para ocupar el rol de mánager. Iván tiene una cabeza donde puede combinar el mundo del deporte, de jugador de fútbol, con el mundo de empresa. Viene de una familia de sacrificio y trabajo. Hizo su vida en el mundo del fútbol, le ha ido muy bien, y conoce y entiende cómo hablar con un jugador de fútbol, con un chico, contarle una experiencia, explicarle que es lo que tiene que hacer en los distintos momentos de su vida para dedicarse a este deporte y ser exitoso. Por otro lado, conoce el mundo del fútbol empresarialmente, jugó en Europa, tiene contactos en varios lugares del mundo, entonces lo que Nacional necesita hoy es esa combinación y de hecho el rol de Iván, no es un rol de gerente deportivo, es el rol de mánager deportivo en el concepto europeo, donde vos traes un ala de marketing, de comunicación, de venta, de logística, audiovisual, que lo que hace es conectar al mundo del deporte para después salir a venderlo que vos inteligentemente lo tenés que armar. Además trae el ala deportiva, una secretaría técnica, un equipo de Primera división, un equipo de juveniles, personas de logística, de tecnología, para seguir llevando y entendiendo el crecimiento de los chicos a lo largo del tiempo. Es un proyecto profesional que es el que ha hecho exitoso a los clubes de primer nivel de Europa".

La vuelta de Daniel Enríquez

Enríquez jugó en Nacional en la década de 1970 e integró el plantel que se coronó campeón de América y del Mundo en 1980. Cuando terminó su carrera de futbolista comenzó con la de entrenador. Así llegó a los tricolores para dirigir en divisiones formativas en la década de 1990. En 2001, con la asunción de Eduardo Ache como presidente, fue nombrado coordinador de las divisiones juveniles, luego coordinador deportivo y en 2006 gerente deportivo, cargo que mantuvo hasta 2013.

Su etapa en juveniles marcó un cambio rotundo en la que hoy llaman "cantera inagotable".

En la actual campaña tricolor, Enríquez está en la mente de Giuria, Narancio y Fuentes. La lista 14 de Nono Giuria publicó en su cuenta de Twitter una frase de Enríquez, como para dejar en claro que fueron los primeros en pensar en su vuelta: "Cuando vine a Montevideo con el único que me reuní fue con Nono Giuria y Javier Gomensoro".

Daniel Enriquez ya dio el primer paso para volver a Nacional.

Esto solo puede pasar si votamos Lista 14. No hay lugar para improvisar. Vamos Juntos por el Cambio. A Nacional se lo defiende y se lo respeta! pic.twitter.com/ejZWyFxY64 — JUNTOS POR EL CAMBIO (@juntosporelcam1) December 4, 2018

Por su parte Atilio Narancio reconoció a Referí que es un admirador del trabajo de Enríquez: "Para la parte deportiva -dijo el candidato por la Lista 51- pensamos que debe haber una junta que gobierne y que el principal tiene que ser una persona con mucha capacidad, que para mi es Daniel Enríquez, del que me considero un admirador".

En una entrevista de 2010, Enríquez habló de la función del gerente deportivo: "Entre varias de las funciones, vos tenes que planificar lo que se va a hacer en la parte deportiva del club, estar con los jugadores (y) ser un nexo entre la directiva y el plantel. Es un cargo nuevo donde antes había un hueco. El directivo, que es honorario, no tiene todo el día para estar trabajando y estar encima del plantel. Los temas deportivos requieren mucho trabajo. Vos tenes que, entre varias cosas planificar, coordinar, supervisar, ejecutar y por último controlar que todo eso se lleve a cabo. Todos esos pasos se llevan a cabo con un proyecto que marca la directiva porque el gerente deportivo se debe a la Comisión directiva da. Del gerente deportivo para abajo, donde están los técnicos, es donde vos vas a hacer un trabajo en forma conjunta entre todos".

En julio de 2015 Enríquez fue nombrado director de desarrollo en la AUF y en marzo de 2017 se hizo cargo de la gerencia deportiva de Cerro Porteño y la prensa de aquel país ya aseguró que Enríquez no continuará en Paraguay.