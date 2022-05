Nacional y Peñarol juegan en Colonia: el duelo de los grandes en manos de las mujeres

El clásico de fútbol practicado por mujeres entre Nacional y Peñarol se disputa este domingo a la hora 15:30 en el estadio Alberto Suppici de Colonia. El partido corresponde a la tercera fecha de la fase final (Copa de Oro) del Campeonato Uruguayo 2021 y será televisado por AUFTV.

La entrada es gratuita, pero los interesados deben registrarse previamente en el sitio de AUFtickets.

La actividad por el título se retoma después de casi dos meses de pausa por la participación de la selección uruguaya Sub 20 en el Sudamericano.

Los técnicos Felipe Rebollo de Peñarol y Diego Testas de Nacional contaron a Referí cómo fue la preparación de sus equipos, cómo afrontaron las interrupciones del torneo que empezó en setiembre pasado y qué significa jugar este partido en Colonia.

Rebollo dijo que “una vez que llegaron de la selección las chicas que nos faltaban (Vanina Sburlati, Adriana Salvagno, Belén Aquino y Pilar González), pudimos tener el equipo completo y hemos trabajado bien. La semana pasada se completó el plantel y la realidad es que trabajamos bien todos los días, así que están preparadas”.

Felipe Rebollo, entrenador de Peñarol

La goleadora Aquino sufrió un esguince de tobillo durante el Sudamericano, pero ya se recuperó, admitió el entrenador.

“Belén llegó bien, con la molestia con la que terminó en el torneo, pero después estuvo unos días en sanidad para recuperarse y no apurarla”, indicó.

Por su parte, Testas expresó que su equipo también llega bien a este partido: “Hace una semana y media que tenemos el plantel completo, estuvieron afectadas siete jugadoras a la selección Sub 20 (Martina Terra, Juliana Viera, Ángela Gómez, Solange Lemos, Alison Latúa, Hevelin Jara y Valentina Pereira) y se había dificultado un poco la preparación para volver al inicio de la competencia. Pero volvieron con un rodaje importante, con partidos internacionales; si bien tuvieron un desgaste, les dio ritmo de partidos, así que esperemos sacar provecho de esta situación”. De las siete, la única que no integra el plantel principal es Pereira.

El técnico albo también señaló la importancia de que su equipo se concentre en las instalaciones del club. “En 2019 habíamos concentrado previo a un clásico, pero ahora es la primera vez que se concentra en la Ciudad Deportiva Los Céspedes”.

El cambio de año, aunque no de torneo, generó bajas en los equipos. El más perjudicado en ese sentido fue Nacional.

“En diciembre tenía que haber terminado el campeonato y a partir de ahí seis jugadoras se nos fueron al exterior, dos jugadoras tuvieron roturas de ligamento cruzado y otra que tuvo una cardiopatía que no pudo competir más. Entonces ya no contamos con entre nueve y 11 jugadoras del plantel con el que iniciamos el campeonato y tuvimos que recurrir a las formativas, porque tampoco el campeonato nos brindó la oportunidad de poder incorporar jugadoras. Con lo que teníamos y juveniles nos arreglamos para poder disputar la Copa de Oro”, manifestó Testas.

Diego Testas, técnico de Nacional

Respecto al clásico que se jugó en setiembre, correspondiente al Clasificatorio, “nueve de las 11 titulares ya no están. Es un equipo nuevo y también lo que conlleva. Un montón de jugadoras que a nivel local no tienen tanta experiencia de afrontar este tipo de partidos en Primera división: tengo un 70% casi 80% del plantel que es sub 21, pero también te da otras oportunidades, la frescura, las ganas y trataremos de utilizar todas las armas que tengamos para poder jugar estos últimos tres partidos”.

En cambio, Peñarol no sufrió bajas de relevancia: “Alguna jugadora pero que no era habitual en el 11; después el equipo se mantuvo y ahora tenemos alguna jugadora que ascendimos del sub 19, así que completamos bien el equipo”, dijo Rebollo.

Sobre la salida de las futbolistas al comenzar el 2022, el técnico aurinegro indicó: “Para bien del fútbol femenino pudieron salir un montón de chicas. Es necesario para el crecimiento de ellas y para la selección. Seguramente eso en algún momento puede haber generado algún cimbronazo, pero (Nacional) tiene un muy buen equipo, ya lo demostró en la primera fecha, así que no hay ningún argumento para suponer que tengan un menor poderío del que tenían antes”. Por lo tanto, Rebollo no ve como una ventaja el cambio en el rival. “Si nosotros subestimamos estaríamos cometiendo un error", expresó el DT aurinegro.

Situación compleja

El entrenador de Nacional, Diego Testas, brindó su opinión sobre la organización del fútbol femenino y las interrupciones que hicieron un campeonato interminable: “Es muy difícil planificar un campeonato que va para un año y pico largo. Ha sido complejo, sobre todo no saber cuándo se juegan los partidos, cuándo se retoma la actividad, en qué momento puede haber un parate. Eso volvió compleja la organización de los entrenamientos y a qué momento apuntar la competencia. Hay que adaptarse, la organización del fútbol femenino no es la mejor, y a nosotros nos afectó de manera directa porque perdimos un montón de futbolistas en este año que pasó; seis se nos fueron al exterior”.

"Me parece bien que se juegue en Colonia porque es una manera de acercar el fútbol AUF al Interior. Si bien OFI hace tiempo que compite y es muy buena la participación de las chicas del Interior, llevar el fútbol AUF y los equipos grandes me parece una muy buena idea. Veremos cómo sale” (Diego Testas, DT de Nacional)

Mejorar entre todos

Felipe Rebollo dijo que mejorar la organización del fútbol femenino es una tarea en conjunto. “Tenemos que lograr un calendario mucho más organizado. Necesitan más competencia, porque se nota cuando se van afuera que pasan de jugar 14 partidos acá a jugar más de 30 y muchas veces tienen que retornar porque no están acostumbradas a la dinámica y la competencia. Hay que agarrar el cronograma de la actividad de selección y actividad local y refrescarlo de alguna manera para tener una mejor organización y una competencia más larga. Pero es entre todos, uno podría decir que la AUF tendría que tomar determinada planificación, pero es entre todos. Lo que acá se necesita es que todos nos juntemos”.

"Es una experiencia nueva jugar en el Interior. Por lo que supimos hay mucha avidez de la gente para que vayamos. Fue una idea del Ejecutivo de AUF, la recibimos bien, organizamos todo para que no nos distorsionara la actividad que teníamos programada, pero creo que puede ser un lindo espectáculo” (Felipe Rebollo, DT de Peñarol)

Así se juega la fecha

Fase final

Día Partido Cancha Hora Árbitro TV Domingo Defensor Sporting-Liverpool Parque Palermo 15:00 Silvia Rios Domingo Peñarol-Nacional Estadio Suppici 15:30 Nadia Fuques AUF TV

Permanencia

Día Partido Cancha Hora Árbitro Domingo River Plate-Náutico Estadio Tróccoli 15:00 Anahí Fernández Domingo Danubio-Fénix Parque Palermo 20:00 Lucía Vener

Ya se jugaron dos fechas de la Fase final y así está la tabla.