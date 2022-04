Ariel Longo: “En 2024 Uruguay va a ser una potencia en fútbol femenino”

El entrenador de las selecciones femeninas de fútbol de Uruguay, Ariel Longo, es optimista con respecto al futuro de esa disciplina después de la última gran actuación de la sub 20 en el Sudamericano de Chile. Las celestes terminaron en el tercer puesto y, si bien no clasificaron al Mundial, lograron su mejor actuación histórica. Además, es la segunda vez consecutiva que la sub 20 se clasifica entre las cuatro mejores del continente.

“Uruguay puede ser potencia continental en el fútbol de mujeres en 2024 cuando se junten las últimas generaciones de sub 20 con las jugadoras de la selección mayor”, avizoró el entrenador. Por lo pronto, las celestes desplazaron a Venezuela y Argentina del podio sub 20 y achicaron las diferencias con Brasil, siendo aún una selección amateur que no tuvo la preparación ideal. El viernes en la Casa Inju, las jugadoras sub 20 y demás integrantes de la delegación uruguaya, recibieron un homenaje de la Secretaría de Deportes, Inmujeres y la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón. “Las conclusiones que nos dejó el Sudamericano sub 20 son muy positivas en muchos aspectos”, manifestó Longo a Referí. “Esta sub 20 se preparó durante tres meses alternados, por la pandemia y porque el campeonato local tampoco tuvo continuidad. La anterior de 2020 tenía seis años de preparación, que incluyó torneos internacionales, y esta no tuvo esa posibilidad”, indicó. De todas formas, “tenía el desafío que les propusimos, que para poder ver el crecimiento había que superar las actuaciones en Sudamericanos anteriores en cada categoría. La sub 17 los fue cumpliendo (fue tercera en el Sudamericano de 2018) y la sub 20 también”, aunque la que acaba de participar en Chile “tenía la vara muy alta de entrar entre las cuatro mejores para tan poca preparación”. @AUFfemenino La selección sub 20 que participó en el Sudamericano de Chile En 2020 Uruguay clasificó a la fase final y luego el torneo que se desarrolló en Argentina se suspendió por la pandemia de covid-19. Longo destacó que la calidad individual de la actual selección es muy similar a la de 2020 y cumplió con creces los objetivos planteados. Teniendo en cuenta, además, que “nosotros somos amateurs y las otras selecciones son profesionales”, indicó. Uruguay tuvo en su plantel a Belén Aquino que fue la goleadora del Sudamericano y a Wendy Carballo, que fue la tercera goleadora del certamen. Otra estrella para las celestes fue que le ganaron a Venezuela, a la que Uruguay nunca le había ganado en ninguna categoría de fútbol femenino. “Venezuela, Colombia y Brasil son potencias. Nosotros, para poder avanzar hemos desplazado a Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, que son selecciones de muy buen nivel”, señaló el técnico. Las jugadoras “cumplieron a rajatabla lo que pedimos” y “el traje de uno es la actuación del equipo, como decían antiguos entrenadores”, graficó Longo, quien quedó “muy satisfecho y reconfortado” porque “pusieron algo elemental que es la forma de juego que tenemos, casi de marca personal, jugando en presión alta como se dice ahora”. @AUFfemenino Belén Aquino, goleadora del Sudamericano con 10 goles Seis jugadoras de la anterior sub 20, que desarrolló una extensa preparación, que incluyó sudamericanos, una liga y un mundial, estuvieron en el actual plantel. “Creo que cuando se junten las de 2020, 2022 y la mayor, en el 2024, Uruguay va a ser potencia en fútbol de mujeres”, subrayó Longo. El proceso ideal para formar a las jugadoras es de seis años, indicó el entrenador, que también destacó el comportamiento “espectacular” que tuvieron las integrantes de la selección uruguaya. “La mujer uruguaya en general es menuda y la verdad que sufrieron una agresividad desmedida durante el torneo, que no fue contemplada. Contra Colombia ellas hicieron 22 faltas y nosotros 7; en la fase final sufrimos 55 faltas y nosotros hicimos 20”, puntualizó. Para llegar al alto nivel, las futbolistas tienen que estar formadas física, técnica y mentalmente, señaló Longo. Para eso es necesario un buen trabajo desde las bases y teniendo en cuenta que en Uruguay el régimen es amateur (si bien clubes como Nacional y Peñarol comenzaron a pagarles viáticos a las jugadoras), “es entendible que tengan muchas piedras en el camino”. @AUFfemenino La delegación uruguaya que hizo historia en Chile El fútbol femenino ha logrado una gran explosión en los últimos años, incluso la Liga Universitaria lanzó su propio campeonato femenino. “En la parte técnica no les envidiamos nada a las potencias del continente. Lo que tienen las brasileñas es que nos triplican en cuerpo y son profesionales, ese es un escalón difícil de saltear. Pero las nuestras dejan todo en la cancha”, dijo Longo. Uruguay pasó de perder por goleada frente a Brasil en anteriores presentaciones a caer 2-0 en la primera fase y 1-0 en la segunda ronda del último Sudamericano sub 20. Es un gran avance: “la gente se confunde con el Uruguay de las 4 estrellas y la celeste, porque comparan con los varones, pero las muchachas están saliendo del ostracismo, y se achicó mucho la brecha en cuanto a resultados”. Destacó el entrenador que “el paso a paso es lo mejor para seguir escalando. Todos los pasos han sido positivos hasta ahora, la flecha siempre fue hacia arriba”. De no aparecer en la clasificación FIFA, Uruguay se encuentra actualmente en el puesto 71 a nivel mundial. El próximo destino es la Copa América de mayores que se jugará en el mes de julio en Colombia. “El desafío ahora es para la selección mayor, pero no se puede tener una selección mayor fuerte si no se tienen juveniles fuertes, porque son las que la abastecen”, manifestó el DT. @AUFfemenino Uruguay enfrentó dos veces a Brasil en el Sudamericano El apoyo de las autoridades de la AUF también es importante y en ese sentido “estamos satisfechos con el respaldo. Los pocos que quedamos del staff técnico del inicio, recordamos cómo comenzamos, la seriedad que se le quiso dar al proceso y si bien hay diferentes caminos, hay apoyo”. Señaló Longo que las mujeres tienen a disposición un ómnibus para los traslados, la merienda, ropa, psicóloga, nutricionista, kinesiólogo: “En ese aspecto estamos muy bien porque para tener pretensiones tenemos que hacer lo que hacen las mejores. En otros aspectos estamos en inferioridad porque falta una estructura fuerte para el fútbol de mujeres”. Si bien los equipos hacen sacrificio por presentar equipos femeninos, “es un régimen amateur y tener pretensiones de vencer a las profesionales es complicado. También falta más competencia” dijo el entrenador aunque resaltó: “Los extranjeros se fijan en las uruguayas; Brasil por ejemplo lleva jugadoras uruguayas porque reconocen el crecimiento; precisamos más equipos profesionales”, concluyó.