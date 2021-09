Longo sobre la selección femenina: "Sería una tremenda injusticia no continuar en rodaje"

La selección uruguaya de fútbol femenino jugó dos partidos en Chile con un resultado “positivo y alentador” para el entrenador Ariel Longo, pero preocupa que en octubre hay una nueva fecha FIFA y aún no tienen rival confirmado. “Sería una tremenda injusticia que perdieran el ritmo”, manifestó Longo a Referí.

El objetivo próximo de la selección femenina es la Copa América que se disputará en julio de 2022, sin sede confirmada.

@AUFfemenino

Martín Lasarte visitó a la selección en el Complejo Pinto Durán

Uruguay disputó dos partidos frente a la selección de Chile. El primero fue un amistoso que terminó con victoria trasandina por 1-0 y el segundo correspondió a la fecha FIFA y terminó con un empate 2-2, con dos goles de la goleadora tricolor Esperanza Pizarro. “Enfrentamos a una selección mundialista, olímpica y actual vicecampeona de América, con un plantel que tiene un promedio de 21 años y yo estoy amalgamando jugadoras con experiencia del exterior, con la generación que estamos formando desde los 13 años”, indicó el DT que está a cargo de las celestes desde hace seis años.

El primer partido fue en el Complejo Pintos Durán de la Asociación Chilena. “Sirvió para verlas a todas y quedamos satisfechos a pesar del 0-1. Sirvió para ver si las chilenas mantenían el estilo que ya conocíamos de ellas. El segundo partido fue extraordinario como lo encararon”, aprobó el entrenador.

“No es fácil lo que les pido, me gusta que presionen en el área rival y no es fácil mantenerlo durante 90 minutos, pero lo hicieron en un alto porcentaje de minutos y no permitieron que las chilenas jugaran cómodas”.

🎥 ⚽ Uruguay empató 2️⃣-2️⃣ ante Chile en un amistoso internacional FIFA.



¡Reviví los mejores momentos de la transmisión que realizó #AUFTV!



📲 🖥️ Registrate a https://t.co/c8I7Zn2wj2 y disfrutá los contenidos y las transmisiones. pic.twitter.com/WlkcngukVq — AUF Femenino (@AUFfemenino) September 17, 2021

La falta de ritmo es lo que más le preocupa a Longo.

“Es lo más preocupante. Porque todos sabemos que el profesionalismo en Uruguay está agarrado con alambres. La última vez que habíamos jugado contra Chile fue en 2019 y desde esa fecha ellas jugaron 13 amistosos y nosotros dos. Ahora viajamos con cuatros partidos en el ámbito local y las del extranjero llegaron directo al partido y a veces sacarles el chip cuesta tiempo. La diferencia es abismal con todos los países”.

“Los países que tienen pretensiones, tienen planificado hasta la Copa América y nosotros no sabemos con quién vamos a jugar dentro de 10 días, sería una tremenda injusticia que no pudiera seguir en rodaje, más con el crecimiento que ha demostrado. No hay ese ejercicio con las mujeres”, indicó Longo.

@AUFfemenino

Antonella Ferradans con la pelota

La selección femenina recibió durante su visita en Chile la visita de Martín Lasarte, técnico de la selección chilena masculina, quien concurrió motu propio a saludarlas y también a la despedida de la delegación.

La Sub 20, por su parte, paralizó los entrenamientos porque Conmebol suspendió el Sudamericano que se iba a desarrollar este año y quedó para febrero de 2021.